https://ria.ru/20210108/besporyadki-1592337698.html

Опрос показал, сколько республиканцев одобряют беспорядки в Капитолии

Опрос показал, сколько республиканцев одобряют беспорядки в Капитолии

Произошедшие в Капитолии беспорядки одобряют 45% республиканцев США, 43% выступают против, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией YouGov. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T17:31

2021-01-08T17:31

2021-01-08T17:31

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Произошедшие в Капитолии беспорядки одобряют 45% республиканцев США, 43% выступают против, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией YouGov.Согласно результатам опроса, 45% республиканцев "значительно или в какой-то степени одобряют" то, что сторонники президента США Дональда Трампа "штурмовали" Капитолий в день утверждения итогов выборов, 43% "значительно или в какой-то степени выступают против" этих событий, еще 6% не знают о произошедшем, а 5% не определились со своим отношением. Среди демократов одобряющих беспорядки в Капитолии лишь 2%, а выступающих против - 96%, не знают о событиях лишь 2%.Респондентам был задан вопрос и о том, кого стоит винить в действиях тех, кто устроил беспорядки в Капитолии. Более половины опрошенных - 55% - заявили, что в большей степени виноват Трамп, 42% считают виновниками республиканцев в Конгрессе, которые заявляли, что выскажутся против утверждения победы избранного президента США Джо Байдена, а 17% опрошенных зарегистрированных избирателей возложили вину на самого Байдена.На вопрос о том, будет ли "подобающим" немедленно отстранить Трампа от должности президента из-за случившегося в Вашингтоне, 50% зарегистрированных избирателей ответили положительно, 42% посчитали это "неподобающим", еще 7% ответили "не знаю". При этом среди демократов уместным отстранить Трампа от должности посчитали 83% респондентов, а среди республиканцев - лишь 10%.В целом, говоря о беспорядках в Конгрессе, большинство опрошенных - 62% - заявили, что эти события стоит рассматривать как угрозу демократии, среди них 93% - демократы, 55% - независимые избиратели и 27% республиканцы. На вопрос о том, кем респонденты считают тех, кто устроил "штурм" в Капитолии, 52% избирателей ответили "экстремистами", 49% - "внутренними террористами". При этом среди республиканцев 50% называют их просто "протестующими", а 30% - "патриотами".Опрос проводился 6 января среди 1448 зарегистрированных избирателей, в том числе 1397 осведомленных о событиях в Капитолии. Погрешность составляет примерно 3,3%.YouGov - международная исследовательская компания со штаб-квартирой в Лондоне, учрежденная в 2000 году. Главой компании является один из ее создателей Стефан Шекспир.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592240087.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире