https://ria.ru/20210108/besporyadki-1592309551.html

ФБР заплатит за сведения об установивших взрывные устройства в Вашингтоне

ФБР заплатит за сведения об установивших взрывные устройства в Вашингтоне

Федеральное бюро расследований США опубликовало объявление, в котором пообещало выплатить до 50 тысяч долларов вознаграждения за информацию о злоумышленниках,... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T11:35

2021-01-08T11:35

2021-01-08T11:37

захват капитолия в вашингтоне

фбр

капитолий

вашингтон (город)

в мире

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США опубликовало объявление, в котором пообещало выплатить до 50 тысяч долларов вознаграждения за информацию о злоумышленниках, установивших взрывные устройства в штаб-квартирах республиканцев и демократов в Вашингтоне в день беспорядков."ФБР... объявляет вознаграждение в размере до 50 тысяч долларов за информацию, которая поможет определить местонахождение, (провести) задержание и вынесение приговора ответственному/ответственным за самодельные бомбы, обнаруженные в Вашингтоне 6 января", - говорится в сообщении ФБР.Бюро опубликовало фотографию подозреваемого. На фотографии изображен мужчина в серой толстовке, его лицо закрыто от камеры маской.Ранее глава полиции Капитолия (ПК) Стивен Сунд заявил, что обнаруженные во время протестов в Вашингтоне взрывные устройства представляли реальную опасность. По его словам, группа реагирования на опасные материалы ПК США определила, что оба устройства могли причинить большой вред общественной безопасности. Устройства были обезврежены и переданы ФБР для дальнейшего расследования и анализа.В среду сторонники действующего президента США вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.

https://ria.ru/20210107/vashington-1592268830.html

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, капитолий, вашингтон (город), в мире