В Белом доме жестко осудили беспорядки и призвали к правосудию
© РИА Новости / СтрингерСотрудники полиции во время акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
ЛОНДОН, 8 янв – РИА Новости, Мария Табак. Администрация США осуждает произошедшие в Вашингтоне беспорядки и считает, что их участников необходимо привлечь к ответу, заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани.
"Мы осуждаем произошедшее в самых жестких выражениях", - сказала Макинани журналистам. Брифинг транслировался YouTube-каналом Белого дома.
"Те, кто нарушил закон, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости", - сказала она.
Она напомнила, что конституция дает гражданам право мирно собираться, но то, что произошло накануне в американской столице, не является реализацией этого права.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он призвал их идти к конгрессу оспаривать выборы, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Лидеры демократов в конгрессе призвали отстранить Трампа от должности.