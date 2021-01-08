https://ria.ru/20210108/besporyadki-1592286960.html

В Белом доме жестко осудили беспорядки и призвали к правосудию

В Белом доме жестко осудили беспорядки и призвали к правосудию

Администрация США осуждает произошедшие в Вашингтоне беспорядки и считает, что их участников необходимо привлечь к ответу, заявила пресс-секретарь президента... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T01:37

2021-01-08T01:37

2021-01-08T01:37

захват капитолия в вашингтоне

кейли макинани

капитолий

джо байден

лондон

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592258572_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c826692f226d5bf86f3f9af7432e3b7d.jpg

ЛОНДОН, 8 янв – РИА Новости, Мария Табак. Администрация США осуждает произошедшие в Вашингтоне беспорядки и считает, что их участников необходимо привлечь к ответу, заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани."Те, кто нарушил закон, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости", - сказала она.Она напомнила, что конституция дает гражданам право мирно собираться, но то, что произошло накануне в американской столице, не является реализацией этого права.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он призвал их идти к конгрессу оспаривать выборы, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Лидеры демократов в конгрессе призвали отстранить Трампа от должности.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

лондон

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кейли макинани, капитолий, джо байден, лондон, вашингтон (город), сша, в мире