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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210108/besporyadki-1592286960.html
В Белом доме жестко осудили беспорядки и призвали к правосудию
В Белом доме жестко осудили беспорядки и призвали к правосудию
Администрация США осуждает произошедшие в Вашингтоне беспорядки и считает, что их участников необходимо привлечь к ответу, заявила пресс-секретарь президента... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T01:37
2021-01-08T01:37
захват капитолия в вашингтоне
кейли макинани
капитолий
джо байден
лондон
вашингтон (город)
сша
в мире
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ЛОНДОН, 8 янв – РИА Новости, Мария Табак. Администрация США осуждает произошедшие в Вашингтоне беспорядки и считает, что их участников необходимо привлечь к ответу, заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани."Те, кто нарушил закон, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости", - сказала она.Она напомнила, что конституция дает гражданам право мирно собираться, но то, что произошло накануне в американской столице, не является реализацией этого права.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он призвал их идти к конгрессу оспаривать выборы, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Лидеры демократов в конгрессе призвали отстранить Трампа от должности.
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кейли макинани, капитолий, джо байден, лондон, вашингтон (город), сша, в мире

В Белом доме жестко осудили беспорядки и призвали к правосудию

01:37 08.01.2021
 
© РИА Новости / СтрингерСотрудники полиции во время акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Сотрудники полиции во время акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛОНДОН, 8 янв – РИА Новости, Мария Табак. Администрация США осуждает произошедшие в Вашингтоне беспорядки и считает, что их участников необходимо привлечь к ответу, заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани.
"Мы осуждаем произошедшее в самых жестких выражениях", - сказала Макинани журналистам. Брифинг транслировался YouTube-каналом Белого дома.
"Те, кто нарушил закон, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости", - сказала она.
Она напомнила, что конституция дает гражданам право мирно собираться, но то, что произошло накануне в американской столице, не является реализацией этого права.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он призвал их идти к конгрессу оспаривать выборы, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Лидеры демократов в конгрессе призвали отстранить Трампа от должности.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
Вчера, 16:22Захват Капитолия в Вашингтоне
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Захват Капитолия в ВашингтонеКейли МакинаниКапитолийДжо БайденЛондонВашингтон (город)СШАВ мире
 
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