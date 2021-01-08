https://ria.ru/20210108/bank-1592300357.html

Банк России уточнил основания для блокировки счетов

Банк России уточнил основания для блокировки счетов

Банк России уточнил признаки сомнительных операций, из-за которых банк имеет право приостановить проведение транзакции, отказать в ней или даже расторгнуть... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T09:36

2021-01-08T09:36

2021-01-08T14:48

центральный банк рф (цб рф)

москва

экономика

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Банк России уточнил признаки сомнительных операций, из-за которых банк имеет право приостановить проведение транзакции, отказать в ней или даже расторгнуть договор с клиентом, следует из документа, размещенного на сайте регулятора.ЦБ утвердил поправки в положение 375-П, которое содержит больше 100 признаков сомнительных операций. Документ вступит в силу в октябре текущего года. Так, в список признаков сомнительных впервые вошли операции, связанные с оборотом цифровой валюты. Закон о цифровых финансовых активах был принят летом прошлого года. Банк России также добавил в перечень регулярные зачисления средств от третьих лиц и их последующее обналичивание.Кроме того, Банк России добавил пункт с операциями по исполнительным документам. Теперь банки смогут отказать в транзакции, если она покажется им сомнительной. Исполнительные листы выдаются по итогам судебных разбирательств, также к этой категории относятся исполнительные подписи нотариусов, решения комиссий по трудовым спорам (КТС). Отказ банка проводить операцию по исполнительному документу карается штрафом.В ноябре ЦБ заявлял, что объем незаконного обналичивания через исполнительные листы вырос почти вдвое. Адвокат, партнер BMS Law Firm Денис Фролов объяснил распространенность такого способа обналичивания его "сравнительной дешевизной". А управляющий партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и Партнеры" Юлия Лялюцкая рост таких операций связала со сложной экономической ситуацией из-за пандемии.Вместе с тем Банк России исключил из перечня ряд признаков сомнительных операций, включая нестандартные и необычно сложные инструкции по проведению расчетов, пренебрежение клиентом более выгодными условиями услуг и предложение необычно высокой комиссии при оказании услуг.Также регулятор перестал считать сомнительными случаи, когда клиент осуществляет банковскую операцию через представителя, который не вступает в личный контакт с банком.

https://ria.ru/20210104/sanktsii-1592003444.html

https://ria.ru/20210104/bank-1591972312.html

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центральный банк рф (цб рф), москва, экономика