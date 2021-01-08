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Советский автомобиль выставили на продажу за 26 миллионов рублей
Советский автомобиль выставили на продажу за 26 миллионов рублей
Советский лимузин "ЗИС-110" 1950 года выпуска выставили на продажу на портале auto.ru за 26 миллионов рублей. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T02:06
2021-01-08T02:06
2021-01-08T02:06
россия
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авто
москва
ссср
тверь
общество
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Советский лимузин "ЗИС-110" 1950 года выпуска выставили на продажу на портале auto.ru за 26 миллионов рублей.Как отметил владелец машины в описании к объявлению, "ЗИС-110" — первый советский послевоенный автомобиль, выпускавшийся с 1945 по 1958 год, относился к машинам высшего, представительского класса. Лимузин оснащен шестилитровым двигателем мощностью 140 лошадиных сил.По словам владельца, находящийся в Твери автораритет находится в отличном состоянии. Продавец утверждает, что несколько лет назад машина прошла полную реставрацию в Москве, сейчас она стоит на учете в ГИБДД. Заявленный пробег автомобиля — 30 000 километров.
https://ria.ru/20200828/lada-1576450839.html
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россия, завод имени лихачева (зил), авто, москва, ссср, тверь, общество