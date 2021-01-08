https://ria.ru/20210108/anomaliya-1592321072.html

Климатолог предупредила об опасной аномалии в России летом 2021 года

Климатолог предупредила об опасной аномалии в России летом 2021 года

Будущее лето может оказаться аномально сухим, предупредила климатолог и метеоролог Екатерина Пестрякова в беседе с URA.RU. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T13:52

2021-01-08T13:52

2021-01-08T15:28

екатерина пестрякова (климатолог)

россия

погода

урал

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Будущее лето может оказаться аномально сухим, предупредила климатолог и метеоролог Екатерина Пестрякова в беседе с URA.RU.Она напомнила, что в Сибири последние два года господствует устойчивый антициклон, который теперь пришел на Урал. Кроме того, климатолог напомнила, что в минувшем году на Урале отмечалось беспрецедентно высокое давление — на десять миллиметров ртутного столба выше нормы. Это приносит безоблачную морозную погоду, но с точки зрения экологии это плохо: идет рассеивание примесей в атмосфере.На днях руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что затяжной антициклон на Урале — редкое явление. Из-за этого там сейчас стоят экстремальные морозы — температура опустилась на семь и более градусов ниже многолетних значений. В ближайшие дни жителей густонаселенных районов Сибири ждет небольшое потепление, но уже к 12 января температура снова опустится на восемь-двенадцать градусов ниже нормы.

https://ria.ru/20201110/poteplenie-1583883320.html

россия

урал

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2021

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екатерина пестрякова (климатолог), россия, погода, урал, роман вильфанд, гидрометцентр, общество