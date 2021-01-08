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Климатолог предупредила об опасной аномалии в России летом 2021 года
Климатолог предупредила об опасной аномалии в России летом 2021 года
Будущее лето может оказаться аномально сухим, предупредила климатолог и метеоролог Екатерина Пестрякова в беседе с URA.RU. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T13:52
2021-01-08T15:28
екатерина пестрякова (климатолог)
россия
погода
урал
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Будущее лето может оказаться аномально сухим, предупредила климатолог и метеоролог Екатерина Пестрякова в беседе с URA.RU.Она напомнила, что в Сибири последние два года господствует устойчивый антициклон, который теперь пришел на Урал. Кроме того, климатолог напомнила, что в минувшем году на Урале отмечалось беспрецедентно высокое давление — на десять миллиметров ртутного столба выше нормы. Это приносит безоблачную морозную погоду, но с точки зрения экологии это плохо: идет рассеивание примесей в атмосфере.На днях руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что затяжной антициклон на Урале — редкое явление. Из-за этого там сейчас стоят экстремальные морозы — температура опустилась на семь и более градусов ниже многолетних значений. В ближайшие дни жителей густонаселенных районов Сибири ждет небольшое потепление, но уже к 12 января температура снова опустится на восемь-двенадцать градусов ниже нормы.
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екатерина пестрякова (климатолог), россия, погода, урал, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Климатолог предупредила об опасной аномалии в России летом 2021 года

13:52 08.01.2021 (обновлено: 15:28 08.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖара
Жара - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Будущее лето может оказаться аномально сухим, предупредила климатолог и метеоролог Екатерина Пестрякова в беседе с URA.RU.
Она напомнила, что в Сибири последние два года господствует устойчивый антициклон, который теперь пришел на Урал.

"Зимой антициклон приносит холодный ветер, а летом — горячий. Думаю, лето теплое будет, осадков будет меньше. Очень опасаюсь сухого лета. Тренд последних лет — становится суше. Это плохо", — подчеркнула Пестрякова.

Кроме того, климатолог напомнила, что в минувшем году на Урале отмечалось беспрецедентно высокое давление — на десять миллиметров ртутного столба выше нормы. Это приносит безоблачную морозную погоду, но с точки зрения экологии это плохо: идет рассеивание примесей в атмосфере.
На днях руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что затяжной антициклон на Урале — редкое явление. Из-за этого там сейчас стоят экстремальные морозы — температура опустилась на семь и более градусов ниже многолетних значений. В ближайшие дни жителей густонаселенных районов Сибири ждет небольшое потепление, но уже к 12 января температура снова опустится на восемь-двенадцать градусов ниже нормы.
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Екатерина Пестрякова (климатолог)РоссияПогодаУралРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
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