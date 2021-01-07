Зюганов заявил, что протестующих американцев можно понять
© REUTERS / Shannon Stapleton Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил обеспокоенность ситуацией в США, так как ее нестабильность может угрожать всему миру, но при этом он понимает выразивших протест американцев.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
"В Америке жесткий раскол, который угрожает не только гражданам этой страны, но и всему миру. Угрожает мировой финансовой системе … Если все это посыпется, то мало никому не покажется, поэтому я на это смотрю с большой тревогой и обеспокоенностью", - сказал Зюганов РИА Новости.
При этом, по словам лидера партии, он понимает возмущение граждан, так как выборы президента США, по его мнению, не были честными.
"Трамп, его команда, избиратели считают, что демократы выиграли жульническим способом, я разделяю эту точку зрения … Они всех учили законам подчиняться, а сами-то сплошь и рядом их нарушили", - добавил Зюганов.
Лидер КПРФ также отметил, что необходимо иметь в виду, что в США идет борьба двух кланов: глобалистов в лице Байдена и национального капитала в лице Трампа. "Раскол, вражда между ними носит принципиальный характер, так что борьба будет продолжаться и далее, что ухудшает и без того нестабильный мир", - считает Зюганов.