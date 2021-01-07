https://ria.ru/20210107/zyuganov-1592263737.html

Зюганов заявил, что протестующих американцев можно понять

Зюганов заявил, что протестующих американцев можно понять

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил обеспокоенность ситуацией в США, так как ее нестабильность может угрожать всему миру, но при этом он понимает выразивших... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T18:14

2021-01-07T18:14

2021-01-07T18:14

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

геннадий зюганов

сша

в мире

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил обеспокоенность ситуацией в США, так как ее нестабильность может угрожать всему миру, но при этом он понимает выразивших протест американцев.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.При этом, по словам лидера партии, он понимает возмущение граждан, так как выборы президента США, по его мнению, не были честными.Лидер КПРФ также отметил, что необходимо иметь в виду, что в США идет борьба двух кланов: глобалистов в лице Байдена и национального капитала в лице Трампа. "Раскол, вражда между ними носит принципиальный характер, так что борьба будет продолжаться и далее, что ухудшает и без того нестабильный мир", - считает Зюганов.

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, геннадий зюганов, сша, в мире