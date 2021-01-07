https://ria.ru/20210107/zima-1592207732.html

Москвичам пообещали настоящую русскую зиму на Рождество

Москвичам пообещали настоящую русскую зиму на Рождество

Настоящая русская зима со снегом и небольшими морозами ожидает москвичей в Рождество, в четверг будет до -6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T09:28

2021-01-07T09:28

2021-01-07T09:29

евгений тишковец

общество

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Настоящая русская зима со снегом и небольшими морозами ожидает москвичей в Рождество, в четверг будет до -6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он добавил, что ожидается юго-восточный ветер 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.Сугробы в Москве 7 января вырастут до 21-22 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

https://ria.ru/20201216/yanvar-1589429543.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, общество