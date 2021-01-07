Москвичам пообещали настоящую русскую зиму на Рождество
09:28 07.01.2021 (обновлено: 09:29 07.01.2021)
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Настоящая русская зима со снегом и небольшими морозами ожидает москвичей в Рождество, в четверг будет до -6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"С сегодняшнего дня у нас наступает настоящая русская зима. Температура, наконец, тоже вернётся в климатическую норму. В Москве сегодня облачно, кратковременный снег, -4…-6 в городе, в Подмосковье от -3 до -8",- сказал Тишковец.
Он добавил, что ожидается юго-восточный ветер 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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Сугробы в Москве 7 января вырастут до 21-22 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"При умеренном, но уже "щипучем" морозе выпадет около 2-3 миллиметров осадков, а это значит, что сугробы вырастут до 20-22 сантиметров, а это норма первой декады января", - сказал Тишковец.