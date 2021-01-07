https://ria.ru/20210107/zhivotnye-1589848576.html

Привет из Красной книги: каких редких животных можно встретить в Москве

Привет из Красной книги: каких редких животных можно встретить в Москве

В столице и ее парках можно встретить не самых привычных обитателей фауны. Если к лисам москвичи уже привыкли, то занесенные в Красную книгу Москвы животные... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T08:00

2021-01-07T08:00

2021-01-07T08:07

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В столице и ее парках можно встретить не самых привычных обитателей фауны. Если к лисам москвичи уже привыкли, то занесенные в Красную книгу Москвы животные могут вызвать интерес и удивление. РИА Новости решило разобраться, кто из "новичков" или просто редких видов животных в минувшем году был замечен в Москве.Поиск экзотикиЧтобы обнаружить редких и непривычных обитателей Москвы и ее парков, специалисты "Мосприроды" составляют целый план и карту обследования территории, проводят поиски вида, ставят фотоловушки, а затем фиксируют результаты. Нередко помогает и специализированная литература, в которой отмечена вся история наблюдений. Кроме того, специалисты получают обращения москвичей об экзотических или травмированных животных в парках города. Заявки поступают по телефону горячей линии Единой справочной службы мэрии Москвы: +7 (495) 777-77-77. Например, в 2019 году возле Красной площади прохожий обнаружил канадского волка. До этого момента окружающие даже не догадывались, что зверь размером крупнее овчарки – это не просто собака редкой породы, а настоящий хищник. Хозяев животного найти не удалось, поэтому волчицу отловили и отправили в центр реабилитации. Кстати, здесь ветеринары каждое животное осматривают и отправляют на ежемесячный карантин. После реабилитации зверя возвращают в естественную среду обитания. Диких плотоядных в Москве регулярно прививают от бешенства с помощью приманки с вакциной. Маленькие и шустрыеВ 2020 году ласки и ежи стали самыми часто встречаемыми зверьками из Красной книги столицы, отмечают в "Мосприроде". Всего в ушедшем году на природных территориях были замечены 11 видов краснокнижных млекопитающих: еж обыкновенный, ласка, заяц-русак и заяц-беляк, лесная куница, речной бобр, горностай, обыкновенная кутора, черный хорь, водная полевка и лесная мышовка. Несмотря на то, что ласка – самый маленький и очень шустрый хищник, ему не удалось укрыться от глаз специалистов, которые зафиксировали его появление на территории Москвы. Эти юркие зверьки из семейства куньих очень любят селиться в густых зарослях кустов и под поваленными деревьями, охотятся на мелких грызунов.Они были замечены в парке "Кусково", природно-исторических парках "Косинский", "Измайлово", "Покровское-Стрешнево", "Битцевский лес", "Царицыно", "Кузьминки-Люблино", заказниках "Долина реки Сетунь" и "Зеленоградский". В Красной книге Москвы ласки под третьей категорией редкости. Это означает, что они уязвимый вид и изначально малочисленные в природных условиях. Либо их количество в столице под воздействием специфических факторов городской среды может сократиться за короткий промежуток времени.Близкие родственники ласки – горностаи, которые отличаются большими размерами. В этом году они замечены на нескольких территориях, среди которых "Царицыно", "Тропарево", "Теплый Стан" и Битцевский лес. С горностаями ситуация печальнее, так как эти зверьки имеют в Красной книге города первую категорию редкости и являются видом, находящимся под угрозой исчезновения. Сюда же можно отнести черного хоря, который был замечен в Битцевском лесу.В зоне рискаКак ни странно, к редким видам животных, численность которых из-за негативных условий города может сократиться, относятся и ежи. Встретить их большая удача, но тем не менее в уходящем году они были замечены в парке "Кусково", природно-исторических парках "Тушинский", "Измайлово", "Царицыно", "Кузьминки-Люблино", на природных территориях "Тропарево" и "Теплый Стан", в заказнике "Зеленоградский" и Битцевском лесу.В этой же категории заяц-беляк, а его собрат заяц-русак вообще под угрозой исчезновения. Впрочем, вы их можете увидеть и при желании отличить. Оба зверька летом серые, но заяц-русак обычно крупнее, чем беляк. Задние ноги и уши у беляка короче, чем у русака. Беляк живет преимущественно в лесу, а русак предпочитает открытые пространства. В 2020 году русака видели в природно-исторических парках "Косинский", "Измайлово", "Москворецкий", заказниках "Долгие пруды", "Долина реки Сходни в Куркино", на территории памятника природы "Серебряный бор", а также в Битцевском лесу, где был обнаружен еще и беляк. Лучше обстоит ситуация с речными бобрами. Этих зверьков немало, но их численность в городе все равно под угрозой. Они традиционно семьями живут в природном заказнике "Долина реки Сетунь", а в районе Ново-Переделкино в пойме реки Алешинка бобры сконструировали самую большую плотину в столицеЗа самыми крупными грызунами нашего континента специалисты наблюдали также на территории природно-исторических парков "Тушинский", "Покровское-Стрешнево", "Москворецкий", "Битцевский лес", "Останкино", памятника природы "Серебряный бор". А вот лесных куниц заметить непросто, ведь они – обитатели деревьев: умеют хорошо лазать и прыгать, преодолевая расстояние до 4 метров. Однако их зафиксировали на природных территориях "Измайлово", "Тропарево" и "Теплый Стан", в заказнике "Зеленоградский" и Битцевском лесу. В Красной книге они относятся к редким видам.Если вышеперечисленные зверушки более-менее знакомы всем, то куторы вряд ли. Однако животное, издалека похожее на пухлую мышь, на самом деле является одним из видов землеройки и обитает в "Долине реки Сетунь" и Битцевском лесу. К слову, в Битцевком лесу, а также природно-историческом парке "Царицыно" можно встретить маленького милого зверька – краснокнижную водяную полевку. А в природно-историческом парке "Царицыно" обитает лесная мышовка, занесенная в Красную книгу Москвы под четвертой категорией.За последние годы на территории Москвы было замечено немало редких животных и насекомых: серая утка, осоед, пестрянка остеродская, домовой сыч, седой дятел, пчела-плотник, шмель родственный, пиргус мальвовый, краеглазка ахина, краеглазка мэра, эребия лигея и многие другие. Как вести себя при встречеЕсли вы на природных территориях Москвы встретили редкое дикое животное, то близко подходить к нему не нужно – это опасно! Убегать с криками тоже не нужно, сами животные первыми не нападут, но и делать селфи с лосем или гадюкой — очень плохая идея. Если вы заметили, что животное нуждается в помощи, например, оно ранено или попало в западню, то не нужно бежать к нему с бинтами и мазями. Лучше позвоните специалистам по телефону горячей линии: +7 (495) 777-77-77. Таким же образом следует поступать, если вы встретили экзотическое животное, например, удава или крокодила.

https://ria.ru/20181017/1530824484.html

https://ria.ru/20201210/ptitsy-1588233278.html

https://ria.ru/20200307/1568255637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, мосприрода, москва