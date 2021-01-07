https://ria.ru/20210107/zemletryasenie-1592246283.html

На границе Дагестана и Чечни произошло землетрясение магнитудой 3,7

На границе Дагестана и Чечни произошло землетрясение магнитудой 3,7

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в четверг на границе Цумадинского района Дагестана и Чеченской Республики, сообщает пресс-служба МЧС Дагестана. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T15:34

2021-01-07T15:34

2021-01-07T15:34

республика дагестан

чеченская республика (чечня)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

цумадинский район

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 7 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в четверг на границе Цумадинского района Дагестана и Чеченской Республики, сообщает пресс-служба МЧС Дагестана.По информации диспетчеров ЕДДС, толчки на поверхности не ощущались.В ведомстве уточнили, что жалоб и звонков от населения не поступало.

https://radiosputnik.ria.ru/20210103/zemletryasenie-1591908801.html

цумадинский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, чеченская республика (чечня), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цумадинский район, происшествия