https://ria.ru/20210107/zemletryasenie-1592246283.html
На границе Дагестана и Чечни произошло землетрясение магнитудой 3,7
На границе Дагестана и Чечни произошло землетрясение магнитудой 3,7
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в четверг на границе Цумадинского района Дагестана и Чеченской Республики, сообщает пресс-служба МЧС Дагестана. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T15:34
2021-01-07T15:34
2021-01-07T15:34
республика дагестан
чеченская республика (чечня)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цумадинский район
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 7 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в четверг на границе Цумадинского района Дагестана и Чеченской Республики, сообщает пресс-служба МЧС Дагестана.По информации диспетчеров ЕДДС, толчки на поверхности не ощущались.В ведомстве уточнили, что жалоб и звонков от населения не поступало.
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республика дагестан, чеченская республика (чечня), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цумадинский район, происшествия