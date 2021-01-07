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На границе Дагестана и Чечни произошло землетрясение магнитудой 3,7
На границе Дагестана и Чечни произошло землетрясение магнитудой 3,7
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в четверг на границе Цумадинского района Дагестана и Чеченской Республики, сообщает пресс-служба МЧС Дагестана. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T15:34
2021-01-07T15:34
республика дагестан
чеченская республика (чечня)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цумадинский район
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 7 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в четверг на границе Цумадинского района Дагестана и Чеченской Республики, сообщает пресс-служба МЧС Дагестана.По информации диспетчеров ЕДДС, толчки на поверхности не ощущались.В ведомстве уточнили, что жалоб и звонков от населения не поступало.
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республика дагестан, чеченская республика (чечня), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цумадинский район, происшествия

На границе Дагестана и Чечни произошло землетрясение магнитудой 3,7

15:34 07.01.2021
 
© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 7 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в четверг на границе Цумадинского района Дагестана и Чеченской Республики, сообщает пресс-служба МЧС Дагестана.
"От начальника сейсмостанции РАН поступило сообщение о том, что в 12:49 по мск на границе Цумадинского района Дагестана и Чеченской Республики зафиксировано сейсмособытие на глубине 57 км магнитудой 3,7", – говорится в сообщении.
По информации диспетчеров ЕДДС, толчки на поверхности не ощущались.
В ведомстве уточнили, что жалоб и звонков от населения не поступало.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
3 января, 17:42
Первые катаклизмы года. У берегов Аляски зафиксировали землетрясение
 
Республика ДагестанЧеченская республика (Чечня)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Цумадинский районПроисшествия
 
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