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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210107/vybory-1592220032.html
Конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США
Конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США
Конгресс США утвердил избрание Джо Байдена президентом, свидетельствуют результаты обсуждения. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T11:37
2021-01-07T12:55
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Конгресс США утвердил избрание Джо Байдена президентом, свидетельствуют результаты обсуждения.Байден получил больше 270 необходимых для избрания голосов выборщиков. Как и ожидалось, у него оказалось 306 голосов, у действующего президента Дональда Трампа — 232.Вице-президент Майк Пенс зачитал официальные результаты. Демократы приветствовали их стоячей овацией, Пенс не аплодировал и не выказывал каких-либо эмоций.Утверждение в конгрессе окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.Согласно конституции, инаугурация избранного президента должна состояться 20 января.Беспорядки в ВашингтонеУтверждение итогов выборов в конгрессе проходило на фоне беспрецедентных для Вашингтона беспорядков. Накануне действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге его сторонников и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы, а сам он не собирается сдаваться. В результате тысячи сторонников Трампа пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Полиция применила против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице, еще три человека стали жертвами происшествий, не связанных с насилием.Заседания сената и палаты представителей пришлось прервать, сенаторов, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Протестующие вели себя мирно, в основном снимали происходящее на видео и делали селфи. Трамп направил в столицу Национальную гвардию, а к сторонникам обратился с призывом к миру и порядку.Спустя несколько часов протестующих выдворили из здания, и обе палаты конгресса возобновили заседания. Изначально противники быстрого утверждения Байдена планировали оспорить голоса в некоторых штатах (Неваде, Мичигане, Джорджии), но на фоне беспорядков возражения отозвали. Возражения по Пенсильвании, Висконсину, Аризоне законодатели рассматривать не стали.Заявление ТрампаДействующий президент пообещал, что передача власти будет мирной."Несмотря на то что я полностью не согласен с результатами выборов и факты говорят в мою пользу, тем не менее 20 января произойдет упорядоченная передача власти", — процитировал Трампа в Twitter его помощник Дэн Скавино.Самого президента заблокировали в Twitter, Facebook и других соцсетях из-за постов, в которых он обращался к протестующим. По словам Трампа, "хотя это означает конец величайшего первого срока в истории президентства, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой".
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7 495 645-6601
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Сторонники Трампа держат Капитолий в осаде
Сторонники Трампа держат Капитолий в осаде
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Выстрел и ранение одной из сторонниц Трампа
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дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США

11:37 07.01.2021 (обновлено: 12:55 07.01.2021)
 
© REUTERS / Leah Millis Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© REUTERS / Leah Millis
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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Конгресс США утвердил избрание Джо Байдена президентом, свидетельствуют результаты обсуждения.
Байден получил больше 270 необходимых для избрания голосов выборщиков. Как и ожидалось, у него оказалось 306 голосов, у действующего президента Дональда Трампа — 232.
Вице-президент Майк Пенс зачитал официальные результаты. Демократы приветствовали их стоячей овацией, Пенс не аплодировал и не выказывал каких-либо эмоций.
Утверждение в конгрессе окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.
Согласно конституции, инаугурация избранного президента должна состояться 20 января.

Беспорядки в Вашингтоне

Утверждение итогов выборов в конгрессе проходило на фоне беспрецедентных для Вашингтона беспорядков. Накануне действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге его сторонников и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы, а сам он не собирается сдаваться.
В результате тысячи сторонников Трампа пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Полиция применила против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице, еще три человека стали жертвами происшествий, не связанных с насилием.
Заседания сената и палаты представителей пришлось прервать, сенаторов, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Протестующие вели себя мирно, в основном снимали происходящее на видео и делали селфи. Трамп направил в столицу Национальную гвардию, а к сторонникам обратился с призывом к миру и порядку.
Спустя несколько часов протестующих выдворили из здания, и обе палаты конгресса возобновили заседания. Изначально противники быстрого утверждения Байдена планировали оспорить голоса в некоторых штатах (Неваде, Мичигане, Джорджии), но на фоне беспорядков возражения отозвали. Возражения по Пенсильвании, Висконсину, Аризоне законодатели рассматривать не стали.

Заявление Трампа

Действующий президент пообещал, что передача власти будет мирной.
"Несмотря на то что я полностью не согласен с результатами выборов и факты говорят в мою пользу, тем не менее 20 января произойдет упорядоченная передача власти", — процитировал Трампа в Twitter его помощник Дэн Скавино.
Самого президента заблокировали в Twitter, Facebook и других соцсетях из-за постов, в которых он обращался к протестующим.
По словам Трампа, "хотя это означает конец величайшего первого срока в истории президентства, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой".
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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