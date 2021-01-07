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Конгресс США возобновил совместную сессию по утверждению итогов выборов

Конгресс США возобновил совместную сессию по утверждению итогов выборов

Конгресс США возобновил cовместную сессию сената и палаты представителей по утверждению итогов выборов. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T07:41

2021-01-07T07:41

2021-01-07T10:52

дональд трамп

джо байден

аризона

алабама

беспорядки в вашингтоне

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Конгресс США возобновил cовместную сессию сената и палаты представителей по утверждению итогов выборов.Ранее палаты конгресса утвердили голоса выборщиков от Алабамы и Аляски, а затем прервали заседание на много часов из-за беспорядков, которые устроили в Капитолии США сторонники президента Дональда Трампа. Собравшись вновь вечером, депутаты за три часа утвердили голоса лишь от одного штата - Аризоны. Осталось утвердить голоса еще от 47 штатов, причем неясно, по каким из них будут выдвинуты возражения сенаторов и членов палаты представителей. Изначально противники быстрого утверждения Джо Байдена президентом планировали оспорить голоса в целом ряде штатов, но беспорядки могли внести изменения в их планы.

аризона

алабама

сша

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2021

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дональд трамп, джо байден, аризона, алабама, сша, в мире