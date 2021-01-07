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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/vybory-1592200526.html
Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов
Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов
Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов президента США на фоне комендантского часа в Вашингтоне после беспорядков. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T07:05
2021-01-07T07:05
беспорядки в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
аризона
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов президента США на фоне комендантского часа в Вашингтоне после беспорядков.Палата представителей и сенат по отдельности отклонили возражения на утверждение выборщиков от штата Аризона, которые отдали свои голоса за Джо Байдена. Пока неясно, по каким еще штатам будут выдвинуты возражения.Возражавшие сенаторы и члены палаты представителей заявляли, что перед утверждением итогов выборов необходимо провести 10-дневный "аудит" выборов. Ожидалось, что обе палаты конгресса отвергнут эти предложения. Заседания сената и палаты представителей были прерваны масштабными беспорядками, в ходе которых сторонники Дональда Трампа ворвались на Капитолий. При невыясненных обстоятельствах от огнестрельного ранения погибла женщина, были и другие пострадавшие. После того, как работа конгресса возобновилась около 20.00 (4.00 четверга по мск), ряд лидеров конгресса заявил, что намерены утвердить Байдена избранным президентом в этот же день.
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капитолий, дональд трамп, джо байден, аризона, вашингтон (город), сша, в мире

Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов

07:05 07.01.2021
 
© РИА Новости / Артур ГабдрахмановЗдание Капитолия в Вашингтоне после протестов
Здание Капитолия в Вашингтоне после протестов - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов президента США на фоне комендантского часа в Вашингтоне после беспорядков.
Палата представителей и сенат по отдельности отклонили возражения на утверждение выборщиков от штата Аризона, которые отдали свои голоса за Джо Байдена. Пока неясно, по каким еще штатам будут выдвинуты возражения.
Возражавшие сенаторы и члены палаты представителей заявляли, что перед утверждением итогов выборов необходимо провести 10-дневный "аудит" выборов. Ожидалось, что обе палаты конгресса отвергнут эти предложения. Заседания сената и палаты представителей были прерваны масштабными беспорядками, в ходе которых сторонники Дональда Трампа ворвались на Капитолий. При невыясненных обстоятельствах от огнестрельного ранения погибла женщина, были и другие пострадавшие. После того, как работа конгресса возобновилась около 20.00 (4.00 четверга по мск), ряд лидеров конгресса заявил, что намерены утвердить Байдена избранным президентом в этот же день.
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Беспорядки в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампДжо БайденАризонаВашингтон (город)СШАВ мире
 
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