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Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов
Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов
Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов президента США на фоне комендантского часа в Вашингтоне после беспорядков. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T07:05
2021-01-07T07:05
2021-01-07T07:05
беспорядки в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
аризона
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов президента США на фоне комендантского часа в Вашингтоне после беспорядков.Палата представителей и сенат по отдельности отклонили возражения на утверждение выборщиков от штата Аризона, которые отдали свои голоса за Джо Байдена. Пока неясно, по каким еще штатам будут выдвинуты возражения.Возражавшие сенаторы и члены палаты представителей заявляли, что перед утверждением итогов выборов необходимо провести 10-дневный "аудит" выборов. Ожидалось, что обе палаты конгресса отвергнут эти предложения. Заседания сената и палаты представителей были прерваны масштабными беспорядками, в ходе которых сторонники Дональда Трампа ворвались на Капитолий. При невыясненных обстоятельствах от огнестрельного ранения погибла женщина, были и другие пострадавшие. После того, как работа конгресса возобновилась около 20.00 (4.00 четверга по мск), ряд лидеров конгресса заявил, что намерены утвердить Байдена избранным президентом в этот же день.
https://ria.ru/20210107/vashington-1592200404.html
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капитолий, дональд трамп, джо байден, аризона, вашингтон (город), сша, в мире