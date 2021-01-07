https://ria.ru/20210107/vybory-1592200526.html

Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов

Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов

Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов президента США на фоне комендантского часа в Вашингтоне после беспорядков. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T07:05

2021-01-07T07:05

2021-01-07T07:05

беспорядки в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

аризона

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592188349_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_798f224e7fd80030ab31df32fb021c01.jpg

ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов президента США на фоне комендантского часа в Вашингтоне после беспорядков.Палата представителей и сенат по отдельности отклонили возражения на утверждение выборщиков от штата Аризона, которые отдали свои голоса за Джо Байдена. Пока неясно, по каким еще штатам будут выдвинуты возражения.Возражавшие сенаторы и члены палаты представителей заявляли, что перед утверждением итогов выборов необходимо провести 10-дневный "аудит" выборов. Ожидалось, что обе палаты конгресса отвергнут эти предложения. Заседания сената и палаты представителей были прерваны масштабными беспорядками, в ходе которых сторонники Дональда Трампа ворвались на Капитолий. При невыясненных обстоятельствах от огнестрельного ранения погибла женщина, были и другие пострадавшие. После того, как работа конгресса возобновилась около 20.00 (4.00 четверга по мск), ряд лидеров конгресса заявил, что намерены утвердить Байдена избранным президентом в этот же день.

https://ria.ru/20210107/vashington-1592200404.html

аризона

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, джо байден, аризона, вашингтон (город), сша, в мире