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В США возобновили слушания по утверждению итогов голосования выборщиков

В США возобновили слушания по утверждению итогов голосования выборщиков

Слушания по утверждению итогов голосования выборщиков на выборах президента США возобновились в конгрессе в четверг. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T04:14

2021-01-07T04:14

2021-01-07T04:18

майк пенс

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

беспорядки в вашингтоне

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Слушания по утверждению итогов голосования выборщиков на выборах президента США возобновились в конгрессе в четверг.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Избранным президентом по итогам прошедшего голосовании считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/ssha-1592193984.html

вашингтон (город)

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк пенс, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире