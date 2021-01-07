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В США возобновили слушания по утверждению итогов голосования выборщиков
В США возобновили слушания по утверждению итогов голосования выборщиков
Слушания по утверждению итогов голосования выборщиков на выборах президента США возобновились в конгрессе в четверг. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T04:14
2021-01-07T04:14
2021-01-07T04:18
майк пенс
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
беспорядки в вашингтоне
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Слушания по утверждению итогов голосования выборщиков на выборах президента США возобновились в конгрессе в четверг.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Избранным президентом по итогам прошедшего голосовании считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20210107/ssha-1592193984.html
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майк пенс, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире