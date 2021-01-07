https://ria.ru/20210107/vybory-1592193164.html

Сенатор Пол: возражений против итогов голосования выборщиков не ожидается

Сенатор Пол: возражений против итогов голосования выборщиков не ожидается

Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что возражений законодателей против итогов голосования выборщиков более не ожидается, передает телеканал NBC News. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T03:51

2021-01-07T03:51

2021-01-07T03:51

беспорядки в вашингтоне

рэнд пол

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что возражений законодателей против итогов голосования выборщиков более не ожидается, передает телеканал NBC News.Конгресс в среду должен был утвердить итоги выборов, однако, когда дошло до штата Аризона, республиканцы выразили официальное несогласие с ними. Это означало необходимость провести дополнительные слушания в каждой палате продолжительностью до двух часов. Спорных штатов, по которым республиканцы планировали выступить с возражениями, было несколько. Это существенно затянуло бы весь процесс.Однако заседание не было завершено из-за того, что протестующие сторонники Трампа ворвались в здание. Законодатели и сертификаты с голосами выборщиков были переведены в безопасные места.К вечеру правоохранители очистили здание. Конгресс планирует возобновить работу и утвердить итоги президентских выборов в этот же день. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/tramp-1592192897.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рэнд пол, сша, в мире