https://ria.ru/20210107/vybory-1592193164.html
Сенатор Пол: возражений против итогов голосования выборщиков не ожидается
Сенатор Пол: возражений против итогов голосования выборщиков не ожидается
Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что возражений законодателей против итогов голосования выборщиков более не ожидается, передает телеканал NBC News. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T03:51
2021-01-07T03:51
2021-01-07T03:51
беспорядки в вашингтоне
рэнд пол
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что возражений законодателей против итогов голосования выборщиков более не ожидается, передает телеканал NBC News.Конгресс в среду должен был утвердить итоги выборов, однако, когда дошло до штата Аризона, республиканцы выразили официальное несогласие с ними. Это означало необходимость провести дополнительные слушания в каждой палате продолжительностью до двух часов. Спорных штатов, по которым республиканцы планировали выступить с возражениями, было несколько. Это существенно затянуло бы весь процесс.Однако заседание не было завершено из-за того, что протестующие сторонники Трампа ворвались в здание. Законодатели и сертификаты с голосами выборщиков были переведены в безопасные места.К вечеру правоохранители очистили здание. Конгресс планирует возобновить работу и утвердить итоги президентских выборов в этот же день. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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рэнд пол, сша, в мире