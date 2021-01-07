https://ria.ru/20210107/vulf-1592270251.html
Трамп отозвал кандидатуру Вулфа на пост Министра внутренней безопасности
Трамп отозвал кандидатуру Вулфа на пост Министра внутренней безопасности
Президент США Дональд Трамп отозвал из сената кандидатуру исполняющего обязанности министра внутренней безопасности Чэда Вулфа на пост главы этого ведомства,... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T19:40
2021-01-07T19:40
2021-01-07T19:45
вашингтон (город)
захват капитолия в вашингтоне
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589671878_0:80:3071:1808_1920x0_80_0_0_ec7cb625b7590c7d697ade7b01eb546e.jpg
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отозвал из сената кандидатуру исполняющего обязанности министра внутренней безопасности Чэда Вулфа на пост главы этого ведомства, говорится в сообщении Белого дома.Ранее Вулф заявил, что "умоляет" Трампа и высокопоставленных официальных лиц осудить вчерашнее насилие в Вашингтоне.Причины отзыва в сообщении не называются. Кандидатура Вулфа на должность без приставки и.о. была направлена в сенат 3 января.При этом Вулф на фоне ряда увольнений сотрудников администрации Трампа после беспорядков в столице заявил в четверг, что останется на своем посту до конца срока.
https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589671878_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5e91edec8bf33957aea161edd244c177.jpg
Сторонники Трампа держат Капитолий в осаде
Сторонники Трампа держат Капитолий в осаде
2021-01-07T19:40
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (город), дональд трамп, сша, в мире