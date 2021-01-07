https://ria.ru/20210107/vulf-1592270251.html

Трамп отозвал кандидатуру Вулфа на пост Министра внутренней безопасности

Трамп отозвал кандидатуру Вулфа на пост Министра внутренней безопасности

Президент США Дональд Трамп отозвал из сената кандидатуру исполняющего обязанности министра внутренней безопасности Чэда Вулфа на пост главы этого ведомства,... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T19:40

2021-01-07T19:40

2021-01-07T19:45

вашингтон (город)

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отозвал из сената кандидатуру исполняющего обязанности министра внутренней безопасности Чэда Вулфа на пост главы этого ведомства, говорится в сообщении Белого дома.Ранее Вулф заявил, что "умоляет" Трампа и высокопоставленных официальных лиц осудить вчерашнее насилие в Вашингтоне.Причины отзыва в сообщении не называются. Кандидатура Вулфа на должность без приставки и.о. была направлена в сенат 3 января.При этом Вулф на фоне ряда увольнений сотрудников администрации Трампа после беспорядков в столице заявил в четверг, что останется на своем посту до конца срока.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

вашингтон (город)

сша

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Сторонники Трампа держат Капитолий в осаде Сторонники Трампа держат Капитолий в осаде 2021-01-07T19:40 true PT0M41S

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вашингтон (город), дональд трамп, сша, в мире