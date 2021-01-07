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Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/vulf-1592270251.html
Трамп отозвал кандидатуру Вулфа на пост Министра внутренней безопасности
Трамп отозвал кандидатуру Вулфа на пост Министра внутренней безопасности
Президент США Дональд Трамп отозвал из сената кандидатуру исполняющего обязанности министра внутренней безопасности Чэда Вулфа на пост главы этого ведомства,... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T19:40
2021-01-07T19:45
вашингтон (город)
захват капитолия в вашингтоне
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отозвал из сената кандидатуру исполняющего обязанности министра внутренней безопасности Чэда Вулфа на пост главы этого ведомства, говорится в сообщении Белого дома.Ранее Вулф заявил, что "умоляет" Трампа и высокопоставленных официальных лиц осудить вчерашнее насилие в Вашингтоне.Причины отзыва в сообщении не называются. Кандидатура Вулфа на должность без приставки и.о. была направлена в сенат 3 января.При этом Вулф на фоне ряда увольнений сотрудников администрации Трампа после беспорядков в столице заявил в четверг, что останется на своем посту до конца срока.
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Сторонники Трампа держат Капитолий в осаде
Сторонники Трампа держат Капитолий в осаде
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вашингтон (город), дональд трамп, сша, в мире

Трамп отозвал кандидатуру Вулфа на пост Министра внутренней безопасности

19:40 07.01.2021 (обновлено: 19:45 07.01.2021)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отозвал из сената кандидатуру исполняющего обязанности министра внутренней безопасности Чэда Вулфа на пост главы этого ведомства, говорится в сообщении Белого дома.
Ранее Вулф заявил, что "умоляет" Трампа и высокопоставленных официальных лиц осудить вчерашнее насилие в Вашингтоне.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
Вчера, 16:22Захват Капитолия в Вашингтоне
Американцы восстали против режима
Причины отзыва в сообщении не называются. Кандидатура Вулфа на должность без приставки и.о. была направлена в сенат 3 января.
При этом Вулф на фоне ряда увольнений сотрудников администрации Трампа после беспорядков в столице заявил в четверг, что останется на своем посту до конца срока.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеВашингтон (город)Дональд ТрампСШАВ мире
 
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