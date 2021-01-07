https://ria.ru/20210107/volk-1592199908.html

"Настоящий русский": британцев восхитил задушивший волка фермер из России

"Настоящий русский": британцев восхитил задушивший волка фермер из России

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал об "отважном" российском фермере из Еврейской автономной области, который сумел задушить напавшую на него РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T06:50

2021-01-07T06:50

2021-01-07T11:30

великобритания

еврейская автономная область

в мире

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал об "отважном" российском фермере из Еврейской автономной области, который сумел задушить напавшую на него волчицу голыми руками. Публикация вызвала активный отклик в комментариях.По данным местных СМИ, инцидент произошел в селе Новотроицкое Ленинского района ЕАО. Волчица загрызла двух собак, ранила лошадь и напала на мужчину, который задушил ее руками.Британских читателей впечатлил поступок россиянина."Настоящий русский, не так ли?" – отметил пользователь Noseyrntu."Вот парень, которого я не хотел бы рассердить", – написал Mabawsa Ritchie."А тем временем наши молодые люди наносят искусственный загар, рисуют брови и поджимают накрашенные ботоксом губы", – заметила sleepyxxangel."Приятно видеть, что настоящие мужчины все еще существуют", – добавил Kirby Lonsdale.При этом некоторые комментаторы пожалели животное."Бедный волк. Наверное, он был голоден", – предположил hearmeout."Мне жаль его собак, но также жаль и волка", – написал The Murphster1.

https://radiosputnik.ria.ru/20201228/sobaka-1591298005.html

https://ria.ru/20201109/volk-1583763338.html

великобритания

еврейская автономная область

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великобритания, еврейская автономная область, в мире