Патриарх Кирилл обратился к белорусским властям
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном военно-патриотическом парке "Патриот"
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Решение вопросов, которые вызывают напряжение в обществе, не стоит откладывать, и решать их надо мирно, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл в интервью на телеканале "Россия 1".
"Вот такой пастырский призыв и пастырский совет: все вопросы нужно решать мирно, но если вопросы существуют, их нужно решать, и это уже обращение и к белорусским властям. Нельзя откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие и напряжение в обществе", - сказал патриарх Кирилл.
При этом, по его словам, нужны инструменты "разумного, делового обсуждения проблем с выходом на конкретные решения".
"Дай Бог, чтобы прекратились попытки силовыми способами решать эти вопросы в Белоруссии, и пусть по милости Божией стал бы развиваться диалог между властью и народом, властью и обществом, с участием всех сил, включая представителей религиозных общин, направленный на стабилизацию положения и на всестороннее развитие братской Белоруссии", - пожелал патриарх.
Он напомнил, что весь белорусский епископат обратились к народу с призывом прекратить насилие и пойти по пути примирения. "И ведь это обращение было направлено ко всем. Со стороны властей были случаи неоправданного насилия, чрезмерного употребления силы; но и со стороны протестующих тоже были проявления радикализма", - сказал представитель Русской церкви.
Он также призвал обратить внимание на опыт соседней Украины, который "должен научить всех нас, что преобразования в обществе должны проходить таким образом, чтобы они не сопровождались нарастанием внутренней напряженности и особенно радикализацией отношений между людьми".
"В самом деле, сколько революций уже было, сколько разного рода переворотов, но где, кто и когда посредством насильственных действий достигал мира, покоя, благополучия в обществе? Всегда после революции должен быть долгий период восстановления. Поэтому нужно стремиться к лучшему, не разрушая того, что есть, а развивая в лучшую сторону, модернизируя в хорошем смысле этого слова, улучшая и общественные отношения, и вообще жизнь страны", - заключил патриарх Кирилл.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении несанкционированных акций с улиц во дворы жилых домов.