https://ria.ru/20210107/vlasti-1592234669.html

Патриарх Кирилл обратился к белорусским властям

Патриарх Кирилл обратился к белорусским властям

Решение вопросов, которые вызывают напряжение в обществе, не стоит откладывать, и решать их надо мирно, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл в интервью... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T14:11

2021-01-07T14:11

2021-01-07T14:11

новости - религия и мировоззрение

александр лукашенко

белоруссия

украина

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Решение вопросов, которые вызывают напряжение в обществе, не стоит откладывать, и решать их надо мирно, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл в интервью на телеканале "Россия 1".При этом, по его словам, нужны инструменты "разумного, делового обсуждения проблем с выходом на конкретные решения".Он напомнил, что весь белорусский епископат обратились к народу с призывом прекратить насилие и пойти по пути примирения. "И ведь это обращение было направлено ко всем. Со стороны властей были случаи неоправданного насилия, чрезмерного употребления силы; но и со стороны протестующих тоже были проявления радикализма", - сказал представитель Русской церкви.Он также призвал обратить внимание на опыт соседней Украины, который "должен научить всех нас, что преобразования в обществе должны проходить таким образом, чтобы они не сопровождались нарастанием внутренней напряженности и особенно радикализацией отношений между людьми".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении несанкционированных акций с улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20210107/patriarkh--1592188837.html

https://ria.ru/20210106/patriarkh-1592106014.html

https://ria.ru/20210107/lukashenko-1592230743.html

белоруссия

украина

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новости - религия и мировоззрение, александр лукашенко, белоруссия, украина