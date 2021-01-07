https://ria.ru/20210107/vizit-1592255488.html

Начальник ГРУ раскрыл сложнейшее решение из-за визита Путина в Сирию

Начальник ГРУ раскрыл сложнейшее решение из-за визита Путина в Сирию

Начальник главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал, что самым сложным "да" в его жизни стала... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T16:42

2021-01-07T16:42

2021-01-07T22:07

россия

главное разведывательное управление рф

башар асад

владимир путин

сирия

дамаск (город)

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Начальник главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал, что самым сложным "да" в его жизни стала готовность гарантировать безопасность Владимира Путина во время поездки в Сирию в январе прошлого года."Это было очень сложно. Было много неясных моментов. Ну, хочу сказать, что в этой работе было много других структур, которые тоже несли ответственность. Это все консолидировалось в одном месте, но работу эту осуществляли и федеральная служба охраны, и другие структуры, и наши партнеры, сирийские партнеры и коллеги", — отметил Костюков.При этом он подчеркнул, что круг людей, которые участвовали в операции, был предельно узким и все отнеслись к задаче максимально ответственно."У нас не было права на ошибку, не то, что на ошибку, а на малейший сбой", — добавил начальник ГРУ.В январе прошлого года Путин посетил Дамаск. Из аэропорта глава государства направился в командный пункт российской группировки войск в Сирии, где его ожидал сирийский президент Башар Асад. После переговоров лидеры двух государств прогулялись по улицам сирийской столицы. Путин также посетил Омейядскую мечеть и старейший кафедральный собор Девы Марии в христианском квартале Дамаска.

https://ria.ru/20210107/putin-1592225588.html

https://ria.ru/20210107/siriya-1592221853.html

россия

сирия

дамаск (город)

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россия, главное разведывательное управление рф, башар асад, владимир путин, сирия, дамаск (город)