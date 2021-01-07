Начальник ГРУ раскрыл сложнейшее решение из-за визита Путина в Сирию
16:42 07.01.2021 (обновлено: 22:07 07.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на борту президентского самолета во время полета в Сирию
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Начальник главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал, что самым сложным "да" в его жизни стала готовность гарантировать безопасность Владимира Путина во время поездки в Сирию в январе прошлого года.
"Это было очень сложно. Было много неясных моментов. Ну, хочу сказать, что в этой работе было много других структур, которые тоже несли ответственность. Это все консолидировалось в одном месте, но работу эту осуществляли и федеральная служба охраны, и другие структуры, и наши партнеры, сирийские партнеры и коллеги", — отметил Костюков.
При этом он подчеркнул, что круг людей, которые участвовали в операции, был предельно узким и все отнеслись к задаче максимально ответственно.
"У нас не было права на ошибку, не то, что на ошибку, а на малейший сбой", — добавил начальник ГРУ.
В январе прошлого года Путин посетил Дамаск. Из аэропорта глава государства направился в командный пункт российской группировки войск в Сирии, где его ожидал сирийский президент Башар Асад. После переговоров лидеры двух государств прогулялись по улицам сирийской столицы. Путин также посетил Омейядскую мечеть и старейший кафедральный собор Девы Марии в христианском квартале Дамаска.