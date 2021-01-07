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Путин и Асад договорились не разглашать детали визита в Сирию год назад
Путин и Асад договорились не разглашать детали визита в Сирию год назад
Президент России Владимир Путин рассказал, что его прошлогодний визит в Дамаск не был для президента Сирии Башара Асада внезапным, но между ними была... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T12:13
2021-01-07T12:13
башар асад
владимир путин
сирия
политика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что его прошлогодний визит в Дамаск не был для президента Сирии Башара Асада внезапным, но между ними была договорённость о неразглашении конкретных деталей поездки до прибытия президента РФ.Он отметил, что такое приглашение от президента Сирии было."Но мы договорились о том, что информация о моем визите, о конкретном времени и о местах нашей работы, о местах посещения, она не будет предаваться гласности до тех пор, пока я там не появлюсь. Ну, в силу понятных, мне кажется, причин, связанных с необходимостью обеспечения безопасности в той ситуации, в которой год назад находилась Сирия и столица Сирии Дамаск", - пояснил президент РФ.Асад был в курсе визита, добавил Путин, отметив, что они "очень продуктивно, содержательно и полезно поработали вместе в ходе личных встреч".
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башар асад, владимир путин, сирия, политика

Путин и Асад договорились не разглашать детали визита в Сирию год назад

12:13 07.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в Дамаске
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в Дамаске - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что его прошлогодний визит в Дамаск не был для президента Сирии Башара Асада внезапным, но между ними была договорённость о неразглашении конкретных деталей поездки до прибытия президента РФ.
"Ну, для него это не было внезапным. Я не мог появиться в Дамаске без его приглашения. Это просто исключено", - заявил Путин в интервью для фильма "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" на телеканале "Россия 1".
Он отметил, что такое приглашение от президента Сирии было.
"Но мы договорились о том, что информация о моем визите, о конкретном времени и о местах нашей работы, о местах посещения, она не будет предаваться гласности до тех пор, пока я там не появлюсь. Ну, в силу понятных, мне кажется, причин, связанных с необходимостью обеспечения безопасности в той ситуации, в которой год назад находилась Сирия и столица Сирии Дамаск", - пояснил президент РФ.
Асад был в курсе визита, добавил Путин, отметив, что они "очень продуктивно, содержательно и полезно поработали вместе в ходе личных встреч".
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