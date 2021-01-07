https://ria.ru/20210107/vizit-1592224062.html

Путин и Асад договорились не разглашать детали визита в Сирию год назад

Путин и Асад договорились не разглашать детали визита в Сирию год назад

Президент России Владимир Путин рассказал, что его прошлогодний визит в Дамаск не был для президента Сирии Башара Асада внезапным, но между ними была... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T12:13

2021-01-07T12:13

2021-01-07T12:13

башар асад

владимир путин

сирия

политика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что его прошлогодний визит в Дамаск не был для президента Сирии Башара Асада внезапным, но между ними была договорённость о неразглашении конкретных деталей поездки до прибытия президента РФ.Он отметил, что такое приглашение от президента Сирии было."Но мы договорились о том, что информация о моем визите, о конкретном времени и о местах нашей работы, о местах посещения, она не будет предаваться гласности до тех пор, пока я там не появлюсь. Ну, в силу понятных, мне кажется, причин, связанных с необходимостью обеспечения безопасности в той ситуации, в которой год назад находилась Сирия и столица Сирии Дамаск", - пояснил президент РФ.Асад был в курсе визита, добавил Путин, отметив, что они "очень продуктивно, содержательно и полезно поработали вместе в ходе личных встреч".

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/putin-1583753863.html

сирия

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башар асад, владимир путин, сирия, политика