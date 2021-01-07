https://ria.ru/20210107/vashington-1592278935.html

Нацгвардия Мэриленда останется в Вашингтоне до конца месяца

Нацгвардия Мэриленда останется в Вашингтоне до конца месяца

Нацгвардия граничащего с Вашингтоном штата Мэриленд останется в столице США до конца месяца, сообщил губернатор Лэрри Хоган. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T21:56

2021-01-07T21:56

2021-01-07T21:56

захват капитолия в вашингтоне

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дональд трамп

вашингтон (город)

сша

мэриленд

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Нацгвардия граничащего с Вашингтоном штата Мэриленд останется в столице США до конца месяца, сообщил губернатор Лэрри Хоган.Он рассказал, что с самого начала беспорядков на Капитолии в среду в Вашингтоне бойцы нацгвардии штата были мобилизованы и ждали разрешения на въезд в столицу. Юридический статус Вашингтона не позволяет ввод нацгвардии без соответствующего распоряжения федеральных органов, поэтому требовалось разрешение министерства обороны. Несмотря на затянувшееся ожидание, рассказал Хоган, бойцы его штата прибыли на подмогу столичной полиции первыми.Губернатор Мэриленда – республиканец, но во время пандемии он неоднократно вступал в открытую полемику с действующим президентом Дональдом Трампом.В среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

вашингтон (город)

сша

мэриленд

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капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, мэриленд, в мире