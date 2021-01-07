https://ria.ru/20210107/vashington-1592271895.html
Полиция раскрыла подробности задержаний в Вашингтоне
Полиция раскрыла подробности задержаний в Вашингтоне
Более 60 человек задержаны за участие в беспорядках в Вашингтоне, лишь один - житель столицы, сообщил на брифинге в четверг глава городской полиции Роберт... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T19:58
2021-01-07T19:58
2021-01-07T20:03
капитолий
дональд трамп
захват капитолия в вашингтоне
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Более 60 человек задержаны за участие в беспорядках в Вашингтоне, лишь один - житель столицы, сообщил на брифинге в четверг глава городской полиции Роберт Конти.Он сообщил, что 41 арест был произведен на территории Капитолия и "лишь один из арестованных - житель округа Колумбия (столица США)".Глава полиции заверил, что работа продолжается и каждый из участников погромов будет привлечен к ответственности.В среду, в день утверждения конгрессом итогов прошедших президентских выборов сторонники действующего и проигравшего выборы президента Дональда Трампа штурмовали здание конгресса. Это привело к прекращению сессии и эвакуации конгрессменов. Заседания возобновились лишь вечером и продолжались почти до утра.
https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html
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Силовики зачищают окрестности Капитолия
Силовики зачищают окрестности Капитолия
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