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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/vashington-1592268830.html
Найденные в Вашингтоне взрывные устройства представляли реальную угрозу
Найденные в Вашингтоне взрывные устройства представляли реальную угрозу
Взрывные устройства, которые обнаружили во время захвата здания конгресса США в Вашингтоне, представляли реальную опасность, заявил глава полиции Капитолия... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T19:27
2021-01-07T20:10
захват капитолия в вашингтоне
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Взрывные устройства, которые обнаружили во время захвата здания конгресса США в Вашингтоне, представляли реальную опасность, заявил глава полиции Капитолия Стивен Сунд. Всего в американской столице нашли два таких устройства. Он также уточнил, что во время беспорядков на Капитолийском холме травмы получили более 50 полицейских, нескольких офицеров госпитализировали "с серьезными ранениями". В свою очередь, глава полиции Вашингтона Роберт Конти сообщил, что всего за участие в беспорядках задержали 68 человек — 60 мужчин и восемь женщин. Он подчеркнул, что 41 арест провели на территории Капитолия и "лишь один из арестованных — житель округа Колумбия".Захват КапитолияВ Вашингтоне перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом произошли беспрецедентные беспорядки.Они начались после того, как действующий президент Дональд Трамп накануне выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице, еще три человека стали жертвами происшествий, не связанных с насилием.Заседания сената и палаты представителей прервали, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Трамп направил в столицу Национальную гвардию, а протестующих призвал к порядку.Спустя несколько часов сторонников Трампа выдворили из здания, обе палаты возобновили работу.После этого конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США.Трамп, в свою очередь, пообещал, что передача власти будет мирной, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.
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РИА Новости
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Спецназ ФБР прибыл в осажденный Капитолий
Спецназ ФБР прибыл в осажденный Капитолий
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Выстрел и ранение одной из сторонниц Трампа
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вашингтон (город), сша, в мире

Найденные в Вашингтоне взрывные устройства представляли реальную угрозу

19:27 07.01.2021 (обновлено: 20:10 07.01.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерСотрудники полиции во время акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Сотрудники полиции во время акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Взрывные устройства, которые обнаружили во время захвата здания конгресса США в Вашингтоне, представляли реальную опасность, заявил глава полиции Капитолия Стивен Сунд.
Всего в американской столице нашли два таких устройства.
"Группа реагирования на опасные материалы полиции Капитолия США определила, что оба устройства были действительно опасны и могли причинить большой вред общественной безопасности. Устройства были обезврежены и переданы ФБР для дальнейшего расследования и анализа", — говорится в заявлении Сунда на сайте ведомства.
Он также уточнил, что во время беспорядков на Капитолийском холме травмы получили более 50 полицейских, нескольких офицеров госпитализировали "с серьезными ранениями".
В свою очередь, глава полиции Вашингтона Роберт Конти сообщил, что всего за участие в беспорядках задержали 68 человек — 60 мужчин и восемь женщин. Он подчеркнул, что 41 арест провели на территории Капитолия и "лишь один из арестованных — житель округа Колумбия".

Захват Капитолия

В Вашингтоне перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом произошли беспрецедентные беспорядки.
Они начались после того, как действующий президент Дональд Трамп накануне выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.
После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице, еще три человека стали жертвами происшествий, не связанных с насилием.
Заседания сената и палаты представителей прервали, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Трамп направил в столицу Национальную гвардию, а протестующих призвал к порядку.
Спустя несколько часов сторонников Трампа выдворили из здания, обе палаты возобновили работу.
После этого конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США.
Трамп, в свою очередь, пообещал, что передача власти будет мирной, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
Вчера, 16:22Захват Капитолия в Вашингтоне
Американцы восстали против режима
 
Захват Капитолия в ВашингтонеВашингтон (город)СШАВ мире
 
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