https://ria.ru/20210107/vashington-1592268830.html

Найденные в Вашингтоне взрывные устройства представляли реальную угрозу

Найденные в Вашингтоне взрывные устройства представляли реальную угрозу

Взрывные устройства, которые обнаружили во время захвата здания конгресса США в Вашингтоне, представляли реальную опасность, заявил глава полиции Капитолия... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T19:27

2021-01-07T19:27

2021-01-07T20:10

захват капитолия в вашингтоне

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Взрывные устройства, которые обнаружили во время захвата здания конгресса США в Вашингтоне, представляли реальную опасность, заявил глава полиции Капитолия Стивен Сунд. Всего в американской столице нашли два таких устройства. Он также уточнил, что во время беспорядков на Капитолийском холме травмы получили более 50 полицейских, нескольких офицеров госпитализировали "с серьезными ранениями". В свою очередь, глава полиции Вашингтона Роберт Конти сообщил, что всего за участие в беспорядках задержали 68 человек — 60 мужчин и восемь женщин. Он подчеркнул, что 41 арест провели на территории Капитолия и "лишь один из арестованных — житель округа Колумбия".Захват КапитолияВ Вашингтоне перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом произошли беспрецедентные беспорядки.Они начались после того, как действующий президент Дональд Трамп накануне выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице, еще три человека стали жертвами происшествий, не связанных с насилием.Заседания сената и палаты представителей прервали, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Трамп направил в столицу Национальную гвардию, а протестующих призвал к порядку.Спустя несколько часов сторонников Трампа выдворили из здания, обе палаты возобновили работу.После этого конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США.Трамп, в свою очередь, пообещал, что передача власти будет мирной, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

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