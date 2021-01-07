https://ria.ru/20210107/vashington-1592268830.html
Найденные в Вашингтоне взрывные устройства представляли реальную угрозу
Найденные в Вашингтоне взрывные устройства представляли реальную угрозу
Взрывные устройства, которые обнаружили во время захвата здания конгресса США в Вашингтоне, представляли реальную опасность, заявил глава полиции Капитолия... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T19:27
2021-01-07T19:27
2021-01-07T20:10
захват капитолия в вашингтоне
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592258572_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c826692f226d5bf86f3f9af7432e3b7d.jpg
ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Взрывные устройства, которые обнаружили во время захвата здания конгресса США в Вашингтоне, представляли реальную опасность, заявил глава полиции Капитолия Стивен Сунд. Всего в американской столице нашли два таких устройства. Он также уточнил, что во время беспорядков на Капитолийском холме травмы получили более 50 полицейских, нескольких офицеров госпитализировали "с серьезными ранениями". В свою очередь, глава полиции Вашингтона Роберт Конти сообщил, что всего за участие в беспорядках задержали 68 человек — 60 мужчин и восемь женщин. Он подчеркнул, что 41 арест провели на территории Капитолия и "лишь один из арестованных — житель округа Колумбия".Захват КапитолияВ Вашингтоне перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом произошли беспрецедентные беспорядки.Они начались после того, как действующий президент Дональд Трамп накануне выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице, еще три человека стали жертвами происшествий, не связанных с насилием.Заседания сената и палаты представителей прервали, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Трамп направил в столицу Национальную гвардию, а протестующих призвал к порядку.Спустя несколько часов сторонников Трампа выдворили из здания, обе палаты возобновили работу.После этого конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США.Трамп, в свою очередь, пообещал, что передача власти будет мирной, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.
https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Спецназ ФБР прибыл в осажденный Капитолий
Спецназ ФБР прибыл в осажденный Капитолий
2021-01-07T19:27
true
PT0M13S
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592258572_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aa803678f248650c276da81b10bdc531.jpg
Выстрел и ранение одной из сторонниц Трампа
Выстрел и ранение одной из сторонниц Трампа
2021-01-07T19:27
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (город), сша, в мире
ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости.
Взрывные устройства, которые обнаружили во время захвата здания конгресса США
в Вашингтоне
, представляли реальную опасность, заявил глава полиции Капитолия
Стивен Сунд.
Всего в американской столице нашли два таких устройства.
"Группа реагирования на опасные материалы полиции Капитолия США определила, что оба устройства были действительно опасны и могли причинить большой вред общественной безопасности. Устройства были обезврежены и переданы ФБР для дальнейшего расследования и анализа", — говорится в заявлении Сунда на сайте
ведомства.
Он также уточнил, что во время беспорядков на Капитолийском холме травмы получили более 50 полицейских, нескольких офицеров госпитализировали "с серьезными ранениями".
В свою очередь, глава полиции Вашингтона Роберт Конти сообщил, что всего за участие в беспорядках задержали 68 человек — 60 мужчин и восемь женщин. Он подчеркнул, что 41 арест провели на территории Капитолия и "лишь один из арестованных — житель округа Колумбия".
Захват Капитолия
В Вашингтоне перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом произошли беспрецедентные беспорядки.
Они начались после того, как действующий президент Дональд Трамп
накануне выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.
После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию
, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США
, застрелил полицейский, она умерла в больнице, еще три человека стали жертвами происшествий, не связанных с насилием.
Заседания сената и палаты представителей прервали, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса
эвакуировали. Трамп направил в столицу Национальную гвардию, а протестующих призвал к порядку.
Спустя несколько часов сторонников Трампа выдворили из здания, обе палаты возобновили работу.
После этого конгресс утвердил избрание Джо Байдена
президентом США.
Трамп, в свою очередь, пообещал, что передача власти будет мирной, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.