И.о. Министра внутренней безопасности осудил события в Вашингтоне

"То, что произошло вчера, трагично и отвратительно. В то время как я последовательно осуждал политическое насилие с обеих сторон, в особенности, насилие, направленное против представителей правоохранительных органов, сейчас мы наблюдаем, как некоторые сторонники президента используют насилие как средство для достижения политических целей. Это неприемлемо. Эти действия бессовестны, и я умоляю президента и всех избранных официальных лиц в жестких выражениях осудить вчерашнее насилие", - говорится в заявлении Вулфа, опубликованном им в Twitter.