И.о. Министра внутренней безопасности осудил события в Вашингтоне
© REUTERS / Leah MillisУчастники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
ЛОНДОН, 7 янв – РИА Новости, Мария Табак. Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чэд Вулф заявил, что "умоляет" президента Дональда Трампа и высокопоставленных официальных лиц осудить вчерашнее насилие в Вашингтоне.
"То, что произошло вчера, трагично и отвратительно. В то время как я последовательно осуждал политическое насилие с обеих сторон, в особенности, насилие, направленное против представителей правоохранительных органов, сейчас мы наблюдаем, как некоторые сторонники президента используют насилие как средство для достижения политических целей. Это неприемлемо. Эти действия бессовестны, и я умоляю президента и всех избранных официальных лиц в жестких выражениях осудить вчерашнее насилие", - говорится в заявлении Вулфа, опубликованном им в Twitter.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.