https://ria.ru/20210107/vashington-1592235290.html
МИД прокомментировал протесты в Вашингтоне
МИД прокомментировал протесты в Вашингтоне
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя беспорядки в Вашингтоне, заявила, что это внутреннее дело США. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T14:15
2021-01-07T14:15
2021-01-07T15:43
дональд трамп
джо байден
беспорядки в вашингтоне
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592216148_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dcf1f0d45e73a7ff32d6f57e18fab4a6.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя беспорядки в Вашингтоне, заявила, что это внутреннее дело США.Захарова добавила, что Москва желает "дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории".Беспорядки в ВашингтонеВ Вашингтоне перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом начались беспрецедентные беспорядки. Накануне действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.В результате тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице, еще три человека стали жертвами происшествий, не связанных с насилием.Заседания сената и палаты представителей пришлось прервать, сенаторов, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Протестующие вели себя мирно, в основном снимали происходящее на видео и делали селфи. Трамп направил в столицу Национальную гвардию, а к сторонникам обратился с призывом к миру и порядку.Спустя несколько часов протестующих выдворили из здания, и обе палаты конгресса возобновили заседания.В итоге конгресс США утвердил избрание Джо Байдена президентом.Трамп, в свою очередь, пообещал, что передача власти будет мирной, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим.
https://ria.ru/20210107/tramp-1592227921.html
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592216148_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_defd8db16d59aacadd177747f50f201f.jpg
Силовики зачищают окрестности Капитолия
Силовики зачищают окрестности Капитолия
2021-01-07T14:15
true
PT2M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вашингтон (город), сша, в мире
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости.
Официальный представитель МИД Мария Захарова
, комментируя беспорядки в Вашингтоне, заявила, что это внутреннее дело США
.
"При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы. Это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США".
Захарова добавила, что Москва желает "дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории".
Беспорядки в Вашингтоне
В Вашингтоне перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом начались беспрецедентные беспорядки.
Накануне действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.
В результате тысячи его сторонников пришли к Капитолию
, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице, еще три человека стали жертвами происшествий, не связанных с насилием.
Заседания сената и палаты представителей пришлось прервать, сенаторов, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Протестующие вели себя мирно, в основном снимали происходящее на видео и делали селфи. Трамп направил в столицу Национальную гвардию, а к сторонникам обратился с призывом к миру и порядку.
Спустя несколько часов протестующих выдворили из здания, и обе палаты конгресса возобновили заседания.
В итоге конгресс США
утвердил избрание Джо Байдена
президентом.
Трамп, в свою очередь, пообещал, что передача власти будет мирной, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.
Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим.