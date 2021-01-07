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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/vashington-1592235290.html
МИД прокомментировал протесты в Вашингтоне
МИД прокомментировал протесты в Вашингтоне
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя беспорядки в Вашингтоне, заявила, что это внутреннее дело США. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T14:15
2021-01-07T15:43
дональд трамп
джо байден
беспорядки в вашингтоне
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вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя беспорядки в Вашингтоне, заявила, что это внутреннее дело США.Захарова добавила, что Москва желает "дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории".Беспорядки в ВашингтонеВ Вашингтоне перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом начались беспрецедентные беспорядки. Накануне действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.В результате тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице, еще три человека стали жертвами происшествий, не связанных с насилием.Заседания сената и палаты представителей пришлось прервать, сенаторов, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Протестующие вели себя мирно, в основном снимали происходящее на видео и делали селфи. Трамп направил в столицу Национальную гвардию, а к сторонникам обратился с призывом к миру и порядку.Спустя несколько часов протестующих выдворили из здания, и обе палаты конгресса возобновили заседания.В итоге конгресс США утвердил избрание Джо Байдена президентом.Трамп, в свою очередь, пообещал, что передача власти будет мирной, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим.
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дональд трамп, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вашингтон (город), сша, в мире

МИД прокомментировал протесты в Вашингтоне

14:15 07.01.2021 (обновлено: 15:43 07.01.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Сотрудники полиции и участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя беспорядки в Вашингтоне, заявила, что это внутреннее дело США.

"При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы. Это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Мария Захарова
Захарова добавила, что Москва желает "дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории".

Беспорядки в Вашингтоне

В Вашингтоне перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом начались беспрецедентные беспорядки.
Накануне действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.
В результате тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице, еще три человека стали жертвами происшествий, не связанных с насилием.
Заседания сената и палаты представителей пришлось прервать, сенаторов, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Протестующие вели себя мирно, в основном снимали происходящее на видео и делали селфи. Трамп направил в столицу Национальную гвардию, а к сторонникам обратился с призывом к миру и порядку.
Спустя несколько часов протестующих выдворили из здания, и обе палаты конгресса возобновили заседания.
В итоге конгресс США утвердил избрание Джо Байдена президентом.
Трамп, в свою очередь, пообещал, что передача власти будет мирной, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.
Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим.
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Беспорядки в ВашингтонеДональд ТрампДжо БайденМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Вашингтон (город)СШАВ мире
 
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