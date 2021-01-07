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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210107/vashington-1592228232.html
Ле Пен шокирована кадрами из Вашингтона
Ле Пен шокирована кадрами из Вашингтона
Лидер правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что шокирована кадрами из Вашингтона и подчеркнула, что насильственные... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T12:53
2021-01-07T12:53
выборы президента сша — 2020
капитолий
дональд трамп
марин ле пен
джо байден
вашингтон (город)
сша
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ПАРИЖ, 7 янв – РИА Новости. Лидер правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что шокирована кадрами из Вашингтона и подчеркнула, что насильственные действия, направленные на вмешательство в демократические процессы, недопустимы.Она полагает, что действующий президент США Дональд Трамп в ясной манере должен произошедшее. Вместе с тем политик прокомментировала ситуацию с временной блокировкой аккаунта Трампа в Twitter. "Могут ли информационные гиганты решать, кто имеет право говорить и что он имеет право говорить? Потому что я видела, что твит, где Трамп призывает к спокойствию ... подвергся цензуре Twitter", - подчеркнула лидер французской партии.Социальная сеть Twitter заморозила аккаунт президента США Дональда Трампа на 12 часов и пригрозила постоянной блокировкой, если Трамп не удалит три твита, которые, по мнению Twitter, нарушают его правила. Ранее Трамп на фоне беспорядков обратился к протестующим у Капитолия и заявил в указанных записях, что выборы были у него "украдены". Он также призвал своих сторонников расходиться по домам.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил в четверг избрание Джо Байдена президентом США.
https://ria.ru/20210107/tramp-1592227921.html
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капитолий, дональд трамп, марин ле пен, джо байден, вашингтон (город), сша, twitter, в мире

Ле Пен шокирована кадрами из Вашингтона

12:53 07.01.2021
 
© REUTERS / Shannon StapletonУчастник акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, пострадавший в результате столкновений с полицией
Участник акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, пострадавший в результате столкновений с полицией - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton
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ПАРИЖ, 7 янв – РИА Новости. Лидер правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что шокирована кадрами из Вашингтона и подчеркнула, что насильственные действия, направленные на вмешательство в демократические процессы, недопустимы.

"Как и все французы, я шокирована этими кадрами насилия. Я полагаю, что при демократии мы должны защищать право протестовать, но протестовать мирно. Все насильственные действия, направленные на посягательство на демократические процессы, естественно, недопустимы", - сказала Ле Пен в эфире телеканала France 24.

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Она полагает, что действующий президент США Дональд Трамп в ясной манере должен произошедшее. Вместе с тем политик прокомментировала ситуацию с временной блокировкой аккаунта Трампа в Twitter. "Могут ли информационные гиганты решать, кто имеет право говорить и что он имеет право говорить? Потому что я видела, что твит, где Трамп призывает к спокойствию ... подвергся цензуре Twitter", - подчеркнула лидер французской партии.
Социальная сеть Twitter заморозила аккаунт президента США Дональда Трампа на 12 часов и пригрозила постоянной блокировкой, если Трамп не удалит три твита, которые, по мнению Twitter, нарушают его правила. Ранее Трамп на фоне беспорядков обратился к протестующим у Капитолия и заявил в указанных записях, что выборы были у него "украдены". Он также призвал своих сторонников расходиться по домам.
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В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил в четверг избрание Джо Байдена президентом США.
 
Выборы президента США — 2020КапитолийДональд ТрампМарин Ле ПенДжо БайденВашингтон (город)СШАTwitterВ мире
 
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