Ле Пен шокирована кадрами из Вашингтона
© REUTERS / Shannon StapletonУчастник акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, пострадавший в результате столкновений с полицией
ПАРИЖ, 7 янв – РИА Новости. Лидер правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что шокирована кадрами из Вашингтона и подчеркнула, что насильственные действия, направленные на вмешательство в демократические процессы, недопустимы.
"Как и все французы, я шокирована этими кадрами насилия. Я полагаю, что при демократии мы должны защищать право протестовать, но протестовать мирно. Все насильственные действия, направленные на посягательство на демократические процессы, естественно, недопустимы", - сказала Ле Пен в эфире телеканала France 24.
Она полагает, что действующий президент США Дональд Трамп в ясной манере должен произошедшее. Вместе с тем политик прокомментировала ситуацию с временной блокировкой аккаунта Трампа в Twitter. "Могут ли информационные гиганты решать, кто имеет право говорить и что он имеет право говорить? Потому что я видела, что твит, где Трамп призывает к спокойствию ... подвергся цензуре Twitter", - подчеркнула лидер французской партии.
Социальная сеть Twitter заморозила аккаунт президента США Дональда Трампа на 12 часов и пригрозила постоянной блокировкой, если Трамп не удалит три твита, которые, по мнению Twitter, нарушают его правила. Ранее Трамп на фоне беспорядков обратился к протестующим у Капитолия и заявил в указанных записях, что выборы были у него "украдены". Он также призвал своих сторонников расходиться по домам.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил в четверг избрание Джо Байдена президентом США.