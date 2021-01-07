https://ria.ru/20210107/vashington-1592228232.html

Ле Пен шокирована кадрами из Вашингтона

Ле Пен шокирована кадрами из Вашингтона

Лидер правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что шокирована кадрами из Вашингтона и подчеркнула, что насильственные... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T12:53

2021-01-07T12:53

2021-01-07T12:53

выборы президента сша — 2020

капитолий

дональд трамп

марин ле пен

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ПАРИЖ, 7 янв – РИА Новости. Лидер правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что шокирована кадрами из Вашингтона и подчеркнула, что насильственные действия, направленные на вмешательство в демократические процессы, недопустимы.Она полагает, что действующий президент США Дональд Трамп в ясной манере должен произошедшее. Вместе с тем политик прокомментировала ситуацию с временной блокировкой аккаунта Трампа в Twitter. "Могут ли информационные гиганты решать, кто имеет право говорить и что он имеет право говорить? Потому что я видела, что твит, где Трамп призывает к спокойствию ... подвергся цензуре Twitter", - подчеркнула лидер французской партии.Социальная сеть Twitter заморозила аккаунт президента США Дональда Трампа на 12 часов и пригрозила постоянной блокировкой, если Трамп не удалит три твита, которые, по мнению Twitter, нарушают его правила. Ранее Трамп на фоне беспорядков обратился к протестующим у Капитолия и заявил в указанных записях, что выборы были у него "украдены". Он также призвал своих сторонников расходиться по домам.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил в четверг избрание Джо Байдена президентом США.

https://ria.ru/20210107/tramp-1592227921.html

https://ria.ru/20210107/ssha-1592223560.html

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капитолий, дональд трамп, марин ле пен, джо байден, вашингтон (город), сша, twitter, в мире