https://ria.ru/20210107/vashington-1592208164.html

ОБСЕ призвала к уважению демократического процесса в Вашингтоне

ОБСЕ призвала к уважению демократического процесса в Вашингтоне

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде и генсек организации Хельга Шмид призвали к мирному возвращению порядка и уважению демократического... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T09:32

2021-01-07T09:32

2021-01-07T09:32

выборы президента сша — 2020

анн линде (мид швеции)

обсе

хельга шмид

бюро по демократическим институтам и правам человека

джо байден

швеция

вашингтон (город)

сша

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ВЕНА, 7 янв - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде и генсек организации Хельга Шмид призвали к мирному возвращению порядка и уважению демократического процесса в Вашингтоне, сообщила в четверг пресс-служба ОБСЕ.Они подтвердили комментарии и озабоченности наблюдательной миссии БДИПЧ, представленные после национальных выборов в США в ноябре.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592201882.html

https://ria.ru/20210107/tramp-1592206787.html

швеция

вашингтон (город)

сша

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анн линде (мид швеции), обсе, хельга шмид, бюро по демократическим институтам и правам человека, джо байден, швеция, вашингтон (город), сша, в мире