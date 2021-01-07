https://ria.ru/20210107/vashington-1592208164.html
ОБСЕ призвала к уважению демократического процесса в Вашингтоне
ОБСЕ призвала к уважению демократического процесса в Вашингтоне
Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде и генсек организации Хельга Шмид призвали к мирному возвращению порядка и уважению демократического... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T09:32
2021-01-07T09:32
2021-01-07T09:32
выборы президента сша — 2020
анн линде (мид швеции)
обсе
хельга шмид
бюро по демократическим институтам и правам человека
джо байден
швеция
вашингтон (город)
сша
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ВЕНА, 7 янв - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде и генсек организации Хельга Шмид призвали к мирному возвращению порядка и уважению демократического процесса в Вашингтоне, сообщила в четверг пресс-служба ОБСЕ.Они подтвердили комментарии и озабоченности наблюдательной миссии БДИПЧ, представленные после национальных выборов в США в ноябре.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
https://ria.ru/20210107/ssha-1592201882.html
https://ria.ru/20210107/tramp-1592206787.html
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анн линде (мид швеции), обсе, хельга шмид, бюро по демократическим институтам и правам человека, джо байден, швеция, вашингтон (город), сша, в мире