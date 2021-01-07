https://ria.ru/20210107/vashington-1592201607.html

В ходе протестов в Вашингтоне задержали более 50 человек

В ходе протестов в Вашингтоне задержали более 50 человек

Полиция округа Колумбия сообщила о задержании свыше 50 человек в ходе протестов, большинство были задержаны за нарушение комендантского часа, сообщил глава... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T07:30

2021-01-07T07:30

2021-01-07T07:30

беспорядки в вашингтоне

вашингтон

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Полиция округа Колумбия сообщила о задержании свыше 50 человек в ходе протестов, большинство были задержаны за нарушение комендантского часа, сообщил глава полиции Роберт Конти."По состоянию на 21.30 (по местному времени) мы произвели 52 задержания", - заявил Конти.Он отметил, что некоторые были задержаны за незаконное владение оружием, однако большинство - за нарушение комендантского часа, который действовал в округе Колумбия с 18.00.

https://ria.ru/20210107/protesty-1592200947.html

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