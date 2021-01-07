https://ria.ru/20210107/vashington-1592200698.html

В результате беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека

В результате беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека

Жертвами протестов в Вашингтоне стали четыре человека, заявил глава местной полиции Роберт Конти. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T07:14

2021-01-07T07:14

2021-01-07T10:18

беспорядки в вашингтоне

вашингтон (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592188050_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_88239445e21fb50fe02eb6fea2ec8940.jpg

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Жертвами протестов в Вашингтоне стали четыре человека, заявил глава местной полиции Роберт Конти.Ранее сообщалось, что в беспорядках получила тяжелое ранение ветеран ВВС Эшли Бэббитт, которая затем умерла в больнице.По его словам, эти люди стали жертвами происшествий, которые "требовали неотложной медицинской помощи". Все они были совершеннолетними.Конти добавил, что не менее 14 полицейских получили ранения, двоим потребовалась госпитализация. В ходе беспорядков задержаны 52 человека, некоторые — за незаконное владение оружием, а большинство — за нарушение комендантского часа, введенного в столичном округе Колумбия.Днем 6 января сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание конгресса и сорвали заседание сената и палаты представителей, которые должны были утвердить итоги президентских выборов. Правоохранители применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты и спустя несколько часов выдавили их из здания. Сам Трамп на митинге призывал сторонников идти к Капитолию, но после того как они устроили беспорядки, попросил их разойтись по домам.Выборы президента США состоялись 3 ноября. Победу на них одержал кандидат от демократов Джо Байден, получивший 306 голосов выборщиков. Трамп набрал 232 голоса, но поражения не признает.

https://ria.ru/20210107/vashington-1592201607.html

вашингтон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), в мире