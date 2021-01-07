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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/vashington-1592200698.html
В результате беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека
В результате беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека
Жертвами протестов в Вашингтоне стали четыре человека, заявил глава местной полиции Роберт Конти. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T07:14
2021-01-07T10:18
беспорядки в вашингтоне
вашингтон (город)
в мире
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Жертвами протестов в Вашингтоне стали четыре человека, заявил глава местной полиции Роберт Конти.Ранее сообщалось, что в беспорядках получила тяжелое ранение ветеран ВВС Эшли Бэббитт, которая затем умерла в больнице.По его словам, эти люди стали жертвами происшествий, которые "требовали неотложной медицинской помощи". Все они были совершеннолетними.Конти добавил, что не менее 14 полицейских получили ранения, двоим потребовалась госпитализация. В ходе беспорядков задержаны 52 человека, некоторые — за незаконное владение оружием, а большинство — за нарушение комендантского часа, введенного в столичном округе Колумбия.Днем 6 января сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание конгресса и сорвали заседание сената и палаты представителей, которые должны были утвердить итоги президентских выборов. Правоохранители применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты и спустя несколько часов выдавили их из здания. Сам Трамп на митинге призывал сторонников идти к Капитолию, но после того как они устроили беспорядки, попросил их разойтись по домам.Выборы президента США состоялись 3 ноября. Победу на них одержал кандидат от демократов Джо Байден, получивший 306 голосов выборщиков. Трамп набрал 232 голоса, но поражения не признает.
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вашингтон (город), в мире

В результате беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека

07:14 07.01.2021 (обновлено: 10:18 07.01.2021)
 
© РИА Новости / Артур ГабдрахмановПротестующие у здания Капитолия в Вашингтоне
Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Жертвами протестов в Вашингтоне стали четыре человека, заявил глава местной полиции Роберт Конти.
Ранее сообщалось, что в беспорядках получила тяжелое ранение ветеран ВВС Эшли Бэббитт, которая затем умерла в больнице.

"Один сотрудник полиции Капитолия выстрелил из служебного оружия в женщину. Она была доставлена в больницу, где после всех попыток спасти ей жизнь она скончалась <…> Кроме того, сегодня поступили сообщения о еще трех случаях смерти возле Капитолия", — сказал Конти.

По его словам, эти люди стали жертвами происшествий, которые "требовали неотложной медицинской помощи". Все они были совершеннолетними.
Конти добавил, что не менее 14 полицейских получили ранения, двоим потребовалась госпитализация. В ходе беспорядков задержаны 52 человека, некоторые — за незаконное владение оружием, а большинство — за нарушение комендантского часа, введенного в столичном округе Колумбия.
Днем 6 января сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание конгресса и сорвали заседание сената и палаты представителей, которые должны были утвердить итоги президентских выборов. Правоохранители применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты и спустя несколько часов выдавили их из здания. Сам Трамп на митинге призывал сторонников идти к Капитолию, но после того как они устроили беспорядки, попросил их разойтись по домам.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Победу на них одержал кандидат от демократов Джо Байден, получивший 306 голосов выборщиков. Трамп набрал 232 голоса, но поражения не признает.
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