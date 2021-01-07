https://ria.ru/20210107/vashington-1592200404.html

CNN: советник Трампа задумался об отставке из-за событий в Вашингтоне

CNN: советник Трампа задумался об отставке из-за событий в Вашингтоне

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен, его заместитель и ряд других высокопоставленных сотрудников администрации думают об... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T07:05

2021-01-07T07:05

2021-01-07T07:05

беспорядки в вашингтоне

роберт о'брайен

капитолий

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен, его заместитель и ряд других высокопоставленных сотрудников администрации думают об отставке из-за событий в Вашингтоне, сообщает корреспондент CNN со ссылкой на анонимные источники в администрации."Мы слышим, что высокопоставленные представители (администрации) думают об отставке", - сообщает корреспондент телеканала. Она сообщила, что в числе тех, кто "задумался об отставке", - советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен и его заместитель.Такие настроения, по оценке источников телеканала, вызваны действиями президента в связи с атакой демонстрантов на конгресс, который должен был утвердить в среду итоги прошедших президентских выборов. Трамп не признает поражения на выборах, в Вашингтоне второй день подряд проходят демонстрации в его поддержку. Трамп в среду до начала заседания конгресса выступил перед сторонниками, заявив, что пойдет с ними к конгрессу, а после того, как демонстранты ворвались в комплекс Капитолия, не осудил их, а лишь попросил их не прибегать к насилию.

https://ria.ru/20210107/vashington-1592200215.html

вашингтон (город)

сша

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роберт о'брайен, капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире