https://ria.ru/20210107/vashington-1592200215.html

В Вашингтоне продлили режим ЧС до инаугурации нового президента

В Вашингтоне продлили режим ЧС до инаугурации нового президента

Мэр Вашингтона Муриэл Баузер продлила режим ЧС из-за акций в поддержку президента Дональда Трампа на 15 дней, свидетельствует заявление, опубликованное на сайте РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T06:56

2021-01-07T06:56

2021-01-07T07:08

беспорядки в вашингтоне

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сша

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ВАШИНГТОН, 7 янв – РАИ Новости. Мэр Вашингтона Муриэл Баузер продлила режим ЧС из-за акций в поддержку президента Дональда Трампа на 15 дней, свидетельствует заявление, опубликованное на сайте городской администрации.В соответствии с распоряжением мэра, введенный в среду в связи с демонстрациями и беспорядками, учиненными сторонниками действующего президента Дональда Трампа, режим чрезвычайной ситуации продлевается на 15 дней или "до дальнейших указаний мэра".Как заявила Баузер в связи с ситуацией в Вашингтоне, где демонстранты атаковали здание конгресса в среду, "многие прибыли в Вашингтон с целью чинить насилие и разрушения", по ее словам, эти настроения подогреваются риторикой Трампа, который заявляет о нелегитимности прошедших выборов и не признает поражения.Указанием мэра режим чрезвычайной ситуации продлится вплоть до инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая, в соответствии с конституцией, должна состояться 20 января.

https://ria.ru/20210107/vashington-1592200404.html

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