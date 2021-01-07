Джимми Картер назвал беспорядки в Вашингтоне национальной трагедией

"Мы с Розалин (Розалин Картер, супруга Джимми Картера - ред.) опечалены насилием, которое произошло сегодня у Капитолия США. Это национальная трагедия и не представляет нас как нацию… Мы присоединяемся к нашим соотечественникам в молитве за мирное разрешение, чтобы наш народ мог исцелиться и завершить передачу власти, как и на протяжении 200 лет", - говорится в заявлении Центра Картера, опубликованном в Twitter.