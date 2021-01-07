Джимми Картер назвал беспорядки в Вашингтоне национальной трагедией
© REUTERS / Mike TheilerПолиция останавливает сторонников президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Бывший президент США Джимми Картер назвал произошедшие в Вашингтоне беспорядки национальной трагедией.
"Мы с Розалин (Розалин Картер, супруга Джимми Картера - ред.) опечалены насилием, которое произошло сегодня у Капитолия США. Это национальная трагедия и не представляет нас как нацию… Мы присоединяемся к нашим соотечественникам в молитве за мирное разрешение, чтобы наш народ мог исцелиться и завершить передачу власти, как и на протяжении 200 лет", - говорится в заявлении Центра Картера, опубликованном в Twitter.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.