https://ria.ru/20210107/vashington-1592194644.html

Сенатор Шумер обвинил Трампа в подстрекательстве беспорядков

Сенатор Шумер обвинил Трампа в подстрекательстве беспорядков

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер обвинил президента Дональда Трампа в подстрекательстве беспорядков на Капитолии. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T04:31

2021-01-07T04:31

2021-01-07T04:31

беспорядки в вашингтоне

чак шумер

капитолий

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер обвинил президента Дональда Трампа в подстрекательстве беспорядков на Капитолии.По его словам, без Трампа события на Капитолии не произошли бы. При этом Шумер назвал участников беспорядков не протестующими, а бунтовщиками. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/vashington-1592194501.html

сша

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2021

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чак шумер, капитолий, дональд трамп, сша, в мире