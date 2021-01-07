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Сенатор Шумер обвинил Трампа в подстрекательстве беспорядков
Сенатор Шумер обвинил Трампа в подстрекательстве беспорядков
Лидер демократов в сенате США Чак Шумер обвинил президента Дональда Трампа в подстрекательстве беспорядков на Капитолии. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T04:31
2021-01-07T04:31
2021-01-07T04:31
беспорядки в вашингтоне
чак шумер
капитолий
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер обвинил президента Дональда Трампа в подстрекательстве беспорядков на Капитолии.По его словам, без Трампа события на Капитолии не произошли бы. При этом Шумер назвал участников беспорядков не протестующими, а бунтовщиками. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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чак шумер, капитолий, дональд трамп, сша, в мире