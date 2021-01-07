https://ria.ru/20210107/vashington-1592191847.html
Facebook удаляет записи с поддержкой ворвавшихся в Капитолий протестующих
Facebook удаляет записи с поддержкой ворвавшихся в Капитолий протестующих
Facebook удаляет записи с поддержкой протестующим, ворвавшимся в Капитолий в Вашингтоне, говорится в заявлении компании. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T03:15
2021-01-07T03:15
2021-01-07T03:15
беспорядки в вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Facebook удаляет записи с поддержкой протестующим, ворвавшимся в Капитолий в Вашингтоне, говорится в заявлении компании.Будут удаляться "выражения похвалы и поддержки штурма Капитолия США", говорится в сообщении.Также будут удаляться призывы приносить оружие в какие-либо места, не обязательно в Вашингтоне.Будут также удаляться видео и фото протестующих, которые соцсеть считает "продвижением криминальной деятельности". Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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