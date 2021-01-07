https://ria.ru/20210107/vashington-1592188538.html
NYT: Пенс, а не Трамп распорядился развернуть нацгвардию в Вашингтоне
NYT: Пенс, а не Трамп распорядился развернуть нацгвардию в Вашингтоне
Вице-президент США Майк Пенс, а не глава государства Дональд Трамп распорядился направить нацгвардию на поддержание порядка в Вашингтоне, сообщает газета New... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T02:34
2021-01-07T02:34
2021-01-07T02:35
беспорядки в вашингтоне
кейли макинани
майк пенс
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс, а не глава государства Дональд Трамп распорядился направить нацгвардию на поддержание порядка в Вашингтоне, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне и Белом доме."Вице-президент Майк Пенс, а не президент Трамп, отдал приказ о развертывании национальной гвардии округа Колумбия", - говорится в сообщении газеты.По данным газеты, остается неизвестным, почему президент, который пока продолжает исполнять роль главнокомандующего, не дал соответствующее распоряжение.Ранее пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани сообщила, что президент США распорядился направить Национальную гвардию на поддержание порядка в Вашингтоне.У здания Капитолия произошли столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть раненые. Сенат США прервал заседание. Сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Позднее Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу. Сообщается, что вице-президента Майк Пенса эвакуировали из Капитолия в безопасное место. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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кейли макинани, майк пенс, капитолий, дональд трамп, министерство обороны сша, вашингтон (город), сша, в мире