https://ria.ru/20210107/vashington-1592186187.html
CNN: не менее 20 человек задержали в ходе беспорядков у Капитолия
CNN: не менее 20 человек задержали в ходе беспорядков у Капитолия
Полиция Капитолия задержала 20 человек после беспорядков у комплекса зданий конгресса США в Вашингтоне, сообщает CNN. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T02:07
2021-01-07T02:07
2021-01-07T02:07
беспорядки в вашингтоне
джозеф "бо" байден
капитолий
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
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ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Полиция Капитолия задержала 20 человек после беспорядков у комплекса зданий конгресса США в Вашингтоне, сообщает CNN.Ранее сообщалось о 13 задержанных. По сообщениям СМИ, при беспорядках от огнестрельного ранения погибла женщина и пострадали несколько полицейских.В среду сторонники действующего президента Дональда Трампа осадили здание Капитолия с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джозефа Байдена на прошедших осенью президентских выборах. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20210107/tramp-1592186067.html
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джозеф "бо" байден, капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире