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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/vashington-1592186187.html
CNN: не менее 20 человек задержали в ходе беспорядков у Капитолия
CNN: не менее 20 человек задержали в ходе беспорядков у Капитолия
Полиция Капитолия задержала 20 человек после беспорядков у комплекса зданий конгресса США в Вашингтоне, сообщает CNN. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T02:07
2021-01-07T02:07
беспорядки в вашингтоне
джозеф "бо" байден
капитолий
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
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ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Полиция Капитолия задержала 20 человек после беспорядков у комплекса зданий конгресса США в Вашингтоне, сообщает CNN.Ранее сообщалось о 13 задержанных. По сообщениям СМИ, при беспорядках от огнестрельного ранения погибла женщина и пострадали несколько полицейских.В среду сторонники действующего президента Дональда Трампа осадили здание Капитолия с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джозефа Байдена на прошедших осенью президентских выборах. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости&gt;&gt;
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джозеф "бо" байден, капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

CNN: не менее 20 человек задержали в ходе беспорядков у Капитолия

02:07 07.01.2021
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкАкция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Полиция Капитолия задержала 20 человек после беспорядков у комплекса зданий конгресса США в Вашингтоне, сообщает CNN.
"Были замечены примерно 20 человек в пластиковых наручниках, их сажали в фургон полиции Капитолия, после того как они были выведены из здания сената Russell. Люди были замечены на Делавэр-авеню недалеко от Конститьюшн-авеню сразу после 17.30 местного времени этим вечером", - сообщает телеканал.
Ранее сообщалось о 13 задержанных. По сообщениям СМИ, при беспорядках от огнестрельного ранения погибла женщина и пострадали несколько полицейских.
В среду сторонники действующего президента Дональда Трампа осадили здание Капитолия с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джозефа Байдена на прошедших осенью президентских выборах.
Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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Беспорядки в ВашингтонеДжозеф "Бо" БайденКапитолийДональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
 
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