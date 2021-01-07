https://ria.ru/20210107/vashington-1592186187.html

CNN: не менее 20 человек задержали в ходе беспорядков у Капитолия

CNN: не менее 20 человек задержали в ходе беспорядков у Капитолия

Полиция Капитолия задержала 20 человек после беспорядков у комплекса зданий конгресса США в Вашингтоне, сообщает CNN. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T02:07

2021-01-07T02:07

2021-01-07T02:07

беспорядки в вашингтоне

джозеф "бо" байден

капитолий

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Полиция Капитолия задержала 20 человек после беспорядков у комплекса зданий конгресса США в Вашингтоне, сообщает CNN.Ранее сообщалось о 13 задержанных. По сообщениям СМИ, при беспорядках от огнестрельного ранения погибла женщина и пострадали несколько полицейских.В среду сторонники действующего президента Дональда Трампа осадили здание Капитолия с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джозефа Байдена на прошедших осенью президентских выборах. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/tramp-1592186067.html

вашингтон (город)

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джозеф "бо" байден, капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире