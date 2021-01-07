https://ria.ru/20210107/vashington-1592185100.html

Умерла женщина, раненная в Капитолии

Умерла женщина, раненная в Капитолии

Женщина, раненная в ходе протестов в конгрессе США, скончалась, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T01:55

2021-01-07T01:55

2021-01-07T03:59

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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Женщина, раненная в ходе протестов в конгрессе США, скончалась, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Эту информацию подтвердили в полиции.Ранее говорилось о том, что она получила ранение в грудь. Телеканал MSNBC показал кадры, как ее на каталке вывозили из здания к машине скорой помощи. На этой записи видно, что у женщины залита кровью шея.Кроме того, были показаны кадры момента, когда прозвучал выстрел: на них не видно, что происходит в толпе протестующих в конгрессе, но слышен звук, после чего раненую укладывают на пол. При это радиостанция NPR сообщает со ссылкой на свой источник, что огонь, предположительно, открыл высокопоставленный сотрудник полиции Капитолия.Ранее протестующие, собравшиеся в Вашингтоне в поддержку президента США Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу Джо Байдена. По последним данным, в результате столкновений с полицией один человек в критическом состоянии, по меньшей мере, пятеро ранены. В Вашингтоне объявлен комендантский час, к охране порядка привлечены силы нацгвардии.По данным на 02.00 мск здание Капитолия очистили от протестующих, сообщается о задержанных.Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592185768.html

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капитолий, вашингтон (город), сша, в мире