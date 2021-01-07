https://ria.ru/20210107/vashington-1592184612.html

В ходе протестов в Вашингтоне задержали не менее 13 человек

В ходе протестов в Вашингтоне задержали не менее 13 человек

Полиция сообщила, что в ходе протестов в Вашингтоне были задержаны не менее 13 человек. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T01:45

2021-01-07T01:45

2021-01-07T01:45

беспорядки в вашингтоне

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Полиция сообщила, что в ходе протестов в Вашингтоне были задержаны не менее 13 человек."Мы стали свидетелями чуть более 13 задержаний", - сообщил глава полиции округа Колумбия Роберт Конти.По данным полиции, все задержанные приехали в Вашингтон из других городов.Ранее протестующие, собравшиеся в Вашингтоне в поддержку действующего президента США Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу Джо Байдена. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/vashington-1592184210.html

вашингтон (город)

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире