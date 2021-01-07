https://ria.ru/20210107/vashington-1592183156.html
Здание Капитолия очистили от сторонников Трампа
Здание Капитолия очистили от сторонников Трампа
Зал сената очищен от сторонников действующего президента США Дональда Трампа, протестующих выводят из здания Конгресса, сообщает в Twitter корреспондент... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T01:25
2021-01-07T01:25
2021-01-07T02:53
беспорядки в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Зал сената очищен от сторонников действующего президента США Дональда Трампа, протестующих выводят из здания Конгресса, сообщает в Twitter корреспондент Politico Хьюго Лоууэлл со ссылкой на информацию офицеров полиции Капитолия.По его информации, которую подтверждает телеканал Fox, ворвавшихся в здание Конгресса несколько часов назад демонстрантов сейчас выводят через Западный и Восточный входы Капитолия.Как передает корреспондент Fox, те, кого выводят из здания Конгресса, откровенно выражают свое недовольство этим. По словам журналиста Huffington Post Мэтта Фуллера, здание находится в безопасности.В полиции округа Колумбия сообщили, что как минимум 13 человек задержаны. Все они — приезжие из других городов. При этом CNN сообщает о примерно 20 задержанных.И.о. министра обороны Кристофер Миллер заявил, что вся Национальная гвардия округа Колумбия задействована в восстановлении порядка, а также выразил готовность оказать любую помощь местным властям.Ранее протестующие, собравшиеся в Вашингтоне в поддержку президента США Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу Джо Байдена. По последним данным, в результате столкновений с полицией один человек в критическом состоянии, по меньшей мере, пятеро ранены. В Вашингтоне объявлен комендантский час, к охране порядка привлечены силы нацгвардии.Трамп и избранный президент США Джо Байден призвали протестующих к порядку.Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20210107/vashington-1592185100.html
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Корреспондент РИА о том, что большинство сторонников Трампа покидает Капитолий
Корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский рассказывает, что большинство сторонников Трампа покидает капитолий, и объясняет почему
2021-01-07T01:25
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капитолий, дональд трамп, сша, в мире