https://ria.ru/20210107/vashington-1592181192.html

Захарова отреагировала на беспорядки в США

Захарова отреагировала на беспорядки в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась в своем Facebook постом экс-шефа московского бюро CNN Джилл Догерти о том, что теперь США не... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T01:05

2021-01-07T01:05

2021-01-07T01:07

беспорядки в вашингтоне

мария захарова

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась в своем Facebook постом экс-шефа московского бюро CNN Джилл Догерти о том, что теперь США не смогут сказать миру о том, что они образцы демократии.Проработавшая много лет в России, а ныне профессор, преподаватель в Georgetown University и в Kennan Institute (Вашингтон) Догерти написала у себя в Facebook, что "Соединенные Штаты никогда больше не смогут сказать миру, что мы являемся образцом демократии".Ранее протестующие, собравшиеся в Вашингтоне в поддержку президента США Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу Джо Байдена. По последним данным, в результате столкновений с полицией один человек в критическом состоянии, по меньшей мере, пятеро ранены. В Вашингтоне объявлен комендантский час, к охране порядка привлечены силы нацгвардии. Трамп и избранный президент США Джо Байден призвали протестующих к порядку.Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/vashington-1592180634.html

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сша

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мария захарова, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире