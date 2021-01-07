https://ria.ru/20210107/vashington-1592180810.html
Полиция будет задерживать нарушителей комендантского часа в Вашингтоне
Полиция будет задерживать нарушителей комендантского часа в Вашингтоне
Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил, что правоохранители будут вынуждены действовать, если кто-то не будет соблюдать объявленный в городе... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T01:02
2021-01-07T01:02
2021-01-07T01:02
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил, что правоохранители будут вынуждены действовать, если кто-то не будет соблюдать объявленный в городе комендантский час.По словам Конти, нарушителей будут задерживать. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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