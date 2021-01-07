https://ria.ru/20210107/vashington-1592177998.html

Глава МИД Украины выразил обеспокоенность из-за событий в Вашингтоне

Глава МИД Украины выразил обеспокоенность из-за событий в Вашингтоне

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил обеспокоенность в связи со столкновениями в Вашингтоне и призвал как можно скорее восстановить... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T00:41

2021-01-07T00:41

2021-01-07T00:41

беспорядки в вашингтоне

дмитрий кулеба

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 7 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил обеспокоенность в связи со столкновениями в Вашингтоне и призвал как можно скорее восстановить верховенство права.Ранее протестующие, собравшиеся в Вашингтоне в поддержку президента США Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу Джо Байдена.Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592176136.html

вашингтон (город)

сша

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий кулеба, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, украина, в мире