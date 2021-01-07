https://ria.ru/20210107/vashington-1592177998.html
Глава МИД Украины выразил обеспокоенность из-за событий в Вашингтоне
Глава МИД Украины выразил обеспокоенность из-за событий в Вашингтоне
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил обеспокоенность в связи со столкновениями в Вашингтоне и призвал как можно скорее восстановить... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T00:41
2021-01-07T00:41
2021-01-07T00:41
беспорядки в вашингтоне
дмитрий кулеба
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
украина
в мире
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КИЕВ, 7 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил обеспокоенность в связи со столкновениями в Вашингтоне и призвал как можно скорее восстановить верховенство права.Ранее протестующие, собравшиеся в Вашингтоне в поддержку президента США Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу Джо Байдена.Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592176136.html
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дмитрий кулеба, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, украина, в мире