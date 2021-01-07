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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210107/vaktsinatsiya-1592230937.html
В Германии выяснили, как медперсонал относится к вакцинации от COVID-19
В Германии выяснили, как медперсонал относится к вакцинации от COVID-19
Врачи в домах престарелых проявили большую готовность сделать прививку от коронавируса, чем остальной медперсонал этих учреждений, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T13:28
2021-01-07T13:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
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БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. Врачи в домах престарелых проявили большую готовность сделать прививку от коронавируса, чем остальной медперсонал этих учреждений, свидетельствуют результаты социологического опроса Немецкого общества интенсивной терапии и неотложной медицины и Немецкой междисциплинарной ассоциации интенсивной терапии и неотложной медицины.Опрос был проведен с 3 по 12 декабря в Германии, опрошены 2305 человек из медицинского сектора, опрос носит нерепрезентативный характер.Согласно опросу, 91% врачей и 76% персонала заявили о важности вакцинации. При этом о готовности сделать прививку заявили 73% врачей и только 50% - остальной персонал. Основной причиной такого отношения стали опасения побочных эффектов от вакцинации, которые могли бы наступить в долгосрочной перспективе.Кампания по вакцинации стартовала в Германии в воскресенье 27 декабря. Согласно национальному плану, принятому ранее в Минздраве ФРГ, в первую очередь будут привиты лица старше 80 лет, сотрудники и персонал домов для престарелых, а также медицинский персонал реанимации и приемного покоя, который находится в "зоне риска" на предмет заражения. Как заявил в среду глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, к настоящему времени в стране вакцинировано почти 400 тысяч человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии выяснили, как медперсонал относится к вакцинации от COVID-19

13:28 07.01.2021
 
© REUTERS / Bodo SchackowВакцинация от коронавируса в Германии
Вакцинация от коронавируса в Германии - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© REUTERS / Bodo Schackow
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БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. Врачи в домах престарелых проявили большую готовность сделать прививку от коронавируса, чем остальной медперсонал этих учреждений, свидетельствуют результаты социологического опроса Немецкого общества интенсивной терапии и неотложной медицины и Немецкой междисциплинарной ассоциации интенсивной терапии и неотложной медицины.
Опрос был проведен с 3 по 12 декабря в Германии, опрошены 2305 человек из медицинского сектора, опрос носит нерепрезентативный характер.
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Согласно опросу, 91% врачей и 76% персонала заявили о важности вакцинации. При этом о готовности сделать прививку заявили 73% врачей и только 50% - остальной персонал. Основной причиной такого отношения стали опасения побочных эффектов от вакцинации, которые могли бы наступить в долгосрочной перспективе.
Кампания по вакцинации стартовала в Германии в воскресенье 27 декабря. Согласно национальному плану, принятому ранее в Минздраве ФРГ, в первую очередь будут привиты лица старше 80 лет, сотрудники и персонал домов для престарелых, а также медицинский персонал реанимации и приемного покоя, который находится в "зоне риска" на предмет заражения. Как заявил в среду глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, к настоящему времени в стране вакцинировано почти 400 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
 
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