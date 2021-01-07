https://ria.ru/20210107/ubiystvo-1592239860.html
Россиянка убила новорожденную внучку и выбросила в мусор
Россиянка убила новорожденную внучку и выбросила в мусор
В Пермском крае женщину подозревают в убийстве собственной внучки. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного управления СК. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T14:55
2021-01-07T14:55
2021-01-07T14:55
следственный комитет россии (ск рф)
чернушка
пермский край
происшествия
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Пермском крае женщину подозревают в убийстве собственной внучки. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного управления СК.Тело младенца с признаками насильственной смерти нашли 2 января в городе Чернушке. По данным следствия, в конце декабря 59-женщина убила новорожденную внучку, которую дома родила ее 37-летняя дочь."Скрывая следы преступления, подозреваемая положила тело ребенка в коробку и выбросила в контейнер для мусора", — отмечается на сайте.О случившемся в органы сообщили соседи. Сейчас женщина дает признательные показания. Против нее возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".
https://ria.ru/20200925/ubiystvo-1577788728.html
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чернушка
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следственный комитет россии (ск рф), чернушка, пермский край, происшествия