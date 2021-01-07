https://ria.ru/20210107/ubiystvo-1592239860.html

Россиянка убила новорожденную внучку и выбросила в мусор

Россиянка убила новорожденную внучку и выбросила в мусор

В Пермском крае женщину подозревают в убийстве собственной внучки. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного управления СК. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T14:55

2021-01-07T14:55

2021-01-07T14:55

следственный комитет россии (ск рф)

чернушка

пермский край

происшествия

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Пермском крае женщину подозревают в убийстве собственной внучки. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного управления СК.Тело младенца с признаками насильственной смерти нашли 2 января в городе Чернушке. По данным следствия, в конце декабря 59-женщина убила новорожденную внучку, которую дома родила ее 37-летняя дочь."Скрывая следы преступления, подозреваемая положила тело ребенка в коробку и выбросила в контейнер для мусора", — отмечается на сайте.О случившемся в органы сообщили соседи. Сейчас женщина дает признательные показания. Против нее возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

https://ria.ru/20200925/ubiystvo-1577788728.html

https://ria.ru/20200526/1572026857.html

чернушка

пермский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), чернушка, пермский край, происшествия