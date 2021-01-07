https://ria.ru/20210107/tulli-1592264240.html

Советник Трампа по России Тулли подал в отставку

Советник Трампа по России Тулли подал в отставку

Старший директор Совета нацбезопасности США по Европе и России Брайан Тулли подал в отставку, сообщила в четверг корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс,... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T18:21

2021-01-07T18:21

2021-01-07T20:04

захват капитолия в вашингтоне

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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Старший директор Совета нацбезопасности США по Европе и России Брайан Тулли подал в отставку, сообщила в четверг корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс, освещающая работу Белого дома.Чуть позже эту информацию подтвердил ее коллега из CNN Александр Маркардт.Ранее сообщалось, что со своего поста ушел заместитель советника президента по национальной безопасности Мэтт Поттинджер. Кроме того, СМИ сообщали, что и советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен думает об уходе.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

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роберт о'брайен, дональд трамп, европа, вашингтон (город), сша, в мире