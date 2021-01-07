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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/tulli-1592264240.html
Советник Трампа по России Тулли подал в отставку
Советник Трампа по России Тулли подал в отставку
Старший директор Совета нацбезопасности США по Европе и России Брайан Тулли подал в отставку, сообщила в четверг корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс,... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T18:21
2021-01-07T20:04
захват капитолия в вашингтоне
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Старший директор Совета нацбезопасности США по Европе и России Брайан Тулли подал в отставку, сообщила в четверг корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс, освещающая работу Белого дома.Чуть позже эту информацию подтвердил ее коллега из CNN Александр Маркардт.Ранее сообщалось, что со своего поста ушел заместитель советника президента по национальной безопасности Мэтт Поттинджер. Кроме того, СМИ сообщали, что и советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен думает об уходе.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
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Силовики зачищают окрестности Капитолия
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роберт о'брайен, дональд трамп, европа, вашингтон (город), сша, в мире

Советник Трампа по России Тулли подал в отставку

18:21 07.01.2021 (обновлено: 20:04 07.01.2021)
 
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Старший директор Совета нацбезопасности США по Европе и России Брайан Тулли подал в отставку, сообщила в четверг корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс, освещающая работу Белого дома.

"Райан Тулли уволился из СНБ. Он был старшим директором по делам Европы и России. Ушел после вчерашних событий в Капитолии США, как мне сказали", — написала Джейкобс в Twitter.

Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
Вчера, 16:22Захват Капитолия в Вашингтоне
Американцы восстали против режима
Чуть позже эту информацию подтвердил ее коллега из CNN Александр Маркардт.
Ранее сообщалось, что со своего поста ушел заместитель советника президента по национальной безопасности Мэтт Поттинджер. Кроме того, СМИ сообщали, что и советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен думает об уходе.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеРоберт О'БрайенДональд ТрампЕвропаВашингтон (город)СШАВ мире
 
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