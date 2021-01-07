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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/tramp-1592273226.html
Первый конгрессмен-республиканец поддержал отстранение Трампа
Первый конгрессмен-республиканец поддержал отстранение Трампа
Конгрессмен от Иллинойса республиканец Адам Кинзингер призвал отстранить от власти президента США Дональда Трампа с использованием 25-й поправки к конституции. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T20:10
2021-01-07T21:08
захват капитолия в вашингтоне
майк пенс
капитолий
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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Конгрессмен от Иллинойса республиканец Адам Кинзингер призвал отстранить от власти президента США Дональда Трампа с использованием 25-й поправки к конституции. Он стал первым республиканцем в конгрессе, поддержавшим эту инициативу.Поправка предполагает отстранение президента от должности и передачу полномочий вице-президенту. Причиной этого может быть смерть главы государства или его неспособность выполнять свои обязанности.Кинзингер призвал "закончить этот кошмар"."Правда в том, что президент учинил все это, он не подходит и он не в порядке, и он должен добровольно или нет отказаться от своих исполнительных полномочий", — заключил политик. С призывом к вице-президенту Майку Пенсу задействовать 25-ю поправку обратился лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер.Он также добавил, что, если Пенс откажется, объявить импичмент Трампу должен конгресс.По данным телеканала NBC News, около ста членов конгресса США поддержали призыв об отстранении Трампа после попытки захвата Капитолия.Как сообщил телеканал CBS News, некоторые члены кабинета Трампа также обсуждают возможность использования 25-й поправки. Член палаты представителей демократ Ильхан Омар накануне заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу и доведения дела до импичмента.Захват КапитолияВ Вашингтоне перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом произошли беспрецедентные беспорядки.Они начались после того, как Трамп накануне выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице, еще три человека стали жертвами происшествий, не связанных с насилием.Заседания сената и палаты представителей прервали, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Трамп направил в столицу Национальную гвардию, а протестующих призвал к порядку.Спустя несколько часов сторонников Трампа выдворили из здания, обе палаты возобновили работу.После этого конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США.Трамп, в свою очередь, пообещал, что передача власти будет мирной, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.
https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html
https://ria.ru/20210107/vashington-1592268830.html
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Силовики зачищают окрестности Капитолия
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майк пенс, капитолий, дональд трамп, иллинойс, вашингтон (город), сша, в мире

Первый конгрессмен-республиканец поддержал отстранение Трампа

20:10 07.01.2021 (обновлено: 21:08 07.01.2021)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Конгрессмен от Иллинойса республиканец Адам Кинзингер призвал отстранить от власти президента США Дональда Трампа с использованием 25-й поправки к конституции.
Он стал первым республиканцем в конгрессе, поддержавшим эту инициативу.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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Поправка предполагает отстранение президента от должности и передачу полномочий вице-президенту. Причиной этого может быть смерть главы государства или его неспособность выполнять свои обязанности.
"Есть все показания к тому, что президент потерял любые ориентиры, оторвался не только от (исполнения) своих обязанностей, но и от реальности как таковой. По этой причине я прошу вице-президента и членов кабинета обеспечить, чтобы следующие несколько недель были безопасными для американцев и чтобы нашим кораблем руководил вменяемый капитан", — говорится в обращении конгрессмена в Twitter.
Кинзингер призвал "закончить этот кошмар".
"Правда в том, что президент учинил все это, он не подходит и он не в порядке, и он должен добровольно или нет отказаться от своих исполнительных полномочий", — заключил политик.
С призывом к вице-президенту Майку Пенсу задействовать 25-ю поправку обратился лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер.
Он также добавил, что, если Пенс откажется, объявить импичмент Трампу должен конгресс.
По данным телеканала NBC News, около ста членов конгресса США поддержали призыв об отстранении Трампа после попытки захвата Капитолия.
Как сообщил телеканал CBS News, некоторые члены кабинета Трампа также обсуждают возможность использования 25-й поправки.
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар накануне заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу и доведения дела до импичмента.

Захват Капитолия

В Вашингтоне перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом произошли беспрецедентные беспорядки.
Они начались после того, как Трамп накануне выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.
После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице, еще три человека стали жертвами происшествий, не связанных с насилием.
Сотрудники полиции во время акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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Заседания сената и палаты представителей прервали, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Трамп направил в столицу Национальную гвардию, а протестующих призвал к порядку.
Спустя несколько часов сторонников Трампа выдворили из здания, обе палаты возобновили работу.
После этого конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США.
Трамп, в свою очередь, пообещал, что передача власти будет мирной, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.
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Захват Капитолия в ВашингтонеМайк ПенсКапитолийДональд ТрампИллинойсВашингтон (город)СШАВ мире
 
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