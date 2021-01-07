https://ria.ru/20210107/tramp-1592267286.html
Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram заморозили до конца президентства
Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram заморозили до конца президентства
Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram останутся заморожены минимум на две недели, объявил в посте на своей странице основатель Facebook Марк Цукерберг. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T19:04
2021-01-07T19:04
2021-01-07T20:14
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ЛОНДОН, 7 янв — РИА Новости, Мария Табак. Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram останутся заморожены минимум на две недели, объявил в посте на своей странице основатель Facebook Марк Цукерберг.Он подчеркнул, что считает недопустимым использование соцсетей для "подстрекательства мятежа против демократически избранного правительства".В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
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Силовики зачищают окрестности Капитолия
Силовики зачищают окрестности Капитолия
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facebook, instagram, вашингтон (город), дональд трамп, марк цукерберг, сша, в мире