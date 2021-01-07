https://ria.ru/20210107/tramp-1592234153.html

Американский юрист оценил возможность отстранения Трампа от власти

Американский юрист оценил возможность отстранения Трампа от власти

Дональд Трамп может быть отстранен от власти с применением одной из поправок к конституции, считает американский юрист Майкл Яки. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T14:08

2021-01-07T14:08

2021-01-07T14:08

беспорядки в вашингтоне

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592162454_0:326:3006:2017_1920x0_80_0_0_5e2aa263676f3d39d568a9d9fa5519ab.jpg

ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Дональд Трамп может быть отстранен от власти с применением одной из поправок к конституции, считает американский юрист Майкл Яки."Независимо от того, хотим мы этого или нет, я думаю, это (отстранение Трампа) может быть необходимым. Двадцать пятая поправка дает вице-президенту право собрать кабинет (администрацию США) и, если большинство согласится, отстранить президента от власти. То, что мы видели сегодня - это президент, делающий абсолютно все, чтобы нарушить нашу конституцию и инаугурационную присягу, его действия угрожают местной и национальной безопасности. Кто знает, куда это все зайдет", - сказал юрист из Сан-Франциско телеканалу Sky News.Яки высказал предположение, что Трамп испытывает проблемы с умственной деятельностью и страдает расстройством. Юрист не привел подтверждений этому, сославшись на слухи."Ему (Трампу) также может быть объявлен импичмент. Конечно, это займет больше времени", - добавил Яки.Двадцать пятая поправка к конституции США определяет порядок отстранения от власти президента страны, главой государства, в случае ее применения, становится вице-президент.Ранее Трамп заявил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту демократу Джо Байдену, несмотря на то что сам президент не согласен с результатами прошедших в стране в ноябре президентских выборов.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

https://ria.ru/20210107/tramp-1592200802.html

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире