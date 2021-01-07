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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210107/tramp-1592221759.html
Отказ Трампа признать поражение вызывает сожаление, заявила Меркель
Отказ Трампа признать поражение вызывает сожаление, заявила Меркель
События в Вашингтоне вызывают "гнев и печаль", как и отказ Дональда Трампа признать поражение на выборах в США, заявила журналистам в Берлине канцлер ФРГ Ангела РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T11:55
2021-01-07T12:34
дональд трамп
ангела меркель
сша
берлин (город)
в мире
выборы президента сша — 2020
вашингтон (город)
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БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. События в Вашингтоне вызывают "гнев и печаль", как и отказ Дональда Трампа признать поражение на выборах в США, заявила журналистам в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.Она добавила, что "очень сожалеет, что президент Трамп не признает свое поражение (на выборах президента США) с ноября и вчера он тоже не признал его"."Трагично, что из-за ночных событий погибли люди, но для меня знаком надежды стало то, что конгресс продолжил ночью работу, и сейчас понятно, что благодаря утверждению победы на выборах Джо Байдена и Камалы Харрис США менее чем через две недели, как это и должно быть, откроют новую главу в их демократии", - добавила Меркель.Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США, свидетельствуют результаты обсуждения. Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков. Как и ожидалось, по результатам процесса у Байдена 306 голосов выборщиков, у Дональда Трампа - 232. Вице-президент Майк Пенс засчитал официальные результаты утверждения голосов. Демократы приветствовали результаты стоячей овацией.Обсуждение проходит на фоне беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.Утверждение голосов выборщиков в конгрессе окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.
https://ria.ru/20210107/ssha-1592223057.html
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дональд трамп, ангела меркель, сша, берлин (город), в мире, вашингтон (город)

Отказ Трампа признать поражение вызывает сожаление, заявила Меркель

11:55 07.01.2021 (обновлено: 12:34 07.01.2021)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
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БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. События в Вашингтоне вызывают "гнев и печаль", как и отказ Дональда Трампа признать поражение на выборах в США, заявила журналистам в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Мы все видели тревожные картины штурма Конгресса вчера вечером, эти картины вызвали у меня гнев и печаль. И я уверена, что я чувствую себя, как и большинство друзей США, миллионы людей, которые восхищаются американской демократической традицией", - сказала Меркель.
Президент США Дональд Трамп в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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Она добавила, что "очень сожалеет, что президент Трамп не признает свое поражение (на выборах президента США) с ноября и вчера он тоже не признал его".
"Основой демократии является то, что после выборов есть победители и проигравшие. Обе стороны должны играть свои роли достойно и ответственно, чтобы сама демократия оставалась победителем", - сказала Меркель, добавив, что "сомнения в итогах выборов" в конечном счете "сделали возможными ночные события".
"Трагично, что из-за ночных событий погибли люди, но для меня знаком надежды стало то, что конгресс продолжил ночью работу, и сейчас понятно, что благодаря утверждению победы на выборах Джо Байдена и Камалы Харрис США менее чем через две недели, как это и должно быть, откроют новую главу в их демократии", - добавила Меркель.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США, свидетельствуют результаты обсуждения. Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков. Как и ожидалось, по результатам процесса у Байдена 306 голосов выборщиков, у Дональда Трампа - 232. Вице-президент Майк Пенс засчитал официальные результаты утверждения голосов. Демократы приветствовали результаты стоячей овацией.
Обсуждение проходит на фоне беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.
Утверждение голосов выборщиков в конгрессе окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампАнгела МеркельСШАБерлин (город)В миреВашингтон (город)
 
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