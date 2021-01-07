Отказ Трампа признать поражение вызывает сожаление, заявила Меркель
11:55 07.01.2021 (обновлено: 12:34 07.01.2021)
БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. События в Вашингтоне вызывают "гнев и печаль", как и отказ Дональда Трампа признать поражение на выборах в США, заявила журналистам в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Мы все видели тревожные картины штурма Конгресса вчера вечером, эти картины вызвали у меня гнев и печаль. И я уверена, что я чувствую себя, как и большинство друзей США, миллионы людей, которые восхищаются американской демократической традицией", - сказала Меркель.
Она добавила, что "очень сожалеет, что президент Трамп не признает свое поражение (на выборах президента США) с ноября и вчера он тоже не признал его".
"Основой демократии является то, что после выборов есть победители и проигравшие. Обе стороны должны играть свои роли достойно и ответственно, чтобы сама демократия оставалась победителем", - сказала Меркель, добавив, что "сомнения в итогах выборов" в конечном счете "сделали возможными ночные события".
"Трагично, что из-за ночных событий погибли люди, но для меня знаком надежды стало то, что конгресс продолжил ночью работу, и сейчас понятно, что благодаря утверждению победы на выборах Джо Байдена и Камалы Харрис США менее чем через две недели, как это и должно быть, откроют новую главу в их демократии", - добавила Меркель.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США, свидетельствуют результаты обсуждения. Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков. Как и ожидалось, по результатам процесса у Байдена 306 голосов выборщиков, у Дональда Трампа - 232. Вице-президент Майк Пенс засчитал официальные результаты утверждения голосов. Демократы приветствовали результаты стоячей овацией.
Обсуждение проходит на фоне беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.
Утверждение голосов выборщиков в конгрессе окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.