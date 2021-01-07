https://ria.ru/20210107/tramp-1592221759.html

Отказ Трампа признать поражение вызывает сожаление, заявила Меркель

Отказ Трампа признать поражение вызывает сожаление, заявила Меркель

События в Вашингтоне вызывают "гнев и печаль", как и отказ Дональда Трампа признать поражение на выборах в США, заявила журналистам в Берлине канцлер ФРГ Ангела РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T11:55

2021-01-07T11:55

2021-01-07T12:34

дональд трамп

ангела меркель

сша

берлин (город)

в мире

выборы президента сша — 2020

вашингтон (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589671878_0:80:3071:1808_1920x0_80_0_0_ec7cb625b7590c7d697ade7b01eb546e.jpg

БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. События в Вашингтоне вызывают "гнев и печаль", как и отказ Дональда Трампа признать поражение на выборах в США, заявила журналистам в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.Она добавила, что "очень сожалеет, что президент Трамп не признает свое поражение (на выборах президента США) с ноября и вчера он тоже не признал его"."Трагично, что из-за ночных событий погибли люди, но для меня знаком надежды стало то, что конгресс продолжил ночью работу, и сейчас понятно, что благодаря утверждению победы на выборах Джо Байдена и Камалы Харрис США менее чем через две недели, как это и должно быть, откроют новую главу в их демократии", - добавила Меркель.Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США, свидетельствуют результаты обсуждения. Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков. Как и ожидалось, по результатам процесса у Байдена 306 голосов выборщиков, у Дональда Трампа - 232. Вице-президент Майк Пенс засчитал официальные результаты утверждения голосов. Демократы приветствовали результаты стоячей овацией.Обсуждение проходит на фоне беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.Утверждение голосов выборщиков в конгрессе окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592223057.html

https://ria.ru/20210107/ssha-1592223560.html

сша

берлин (город)

вашингтон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, ангела меркель, сша, берлин (город), в мире, вашингтон (город)