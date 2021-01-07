Депутат Госдумы считает, что американцы не хотят расставаться с Трампом
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Происходящее в США говорит о том, что избирательная кампания до сих пор вызывает вопросы легитимности, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
"То, что происходит в США, это действительно беспрецедентно, с 1814 году ни разу протестующие не врывались в здание Капитолия. И то, что народ так небезразлично относится к итогам выборов, говорит о том, что кампания была довольно шумной и вызывает до сих пор много вопросов в плане своей легитимности", - сказал Морозов РИА Новости.
По мнению депутата, рост протестных настроений будет в дальнейшем дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в США и развивать демократические процессы.
"Люди устали от застоя, от одних и тех же лиц у власти, хотят обновления. И Трамп представлял собой такой неординарный вариант президента, люди не хотят с ним так просто расставаться", - добавил парламентарий.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.