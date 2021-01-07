https://ria.ru/20210107/tramp-1592218907.html

Депутат Госдумы считает, что американцы не хотят расставаться с Трампом

Депутат Госдумы считает, что американцы не хотят расставаться с Трампом

Происходящее в США говорит о том, что избирательная кампания до сих пор вызывает вопросы легитимности, считает член комитета Госдумы по международным делам... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T11:26

2021-01-07T11:26

2021-01-07T11:26

выборы президента сша — 2020

антон морозов

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Происходящее в США говорит о том, что избирательная кампания до сих пор вызывает вопросы легитимности, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.По мнению депутата, рост протестных настроений будет в дальнейшем дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в США и развивать демократические процессы.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.

https://ria.ru/20210107/roukhani-1592212229.html

вашингтон (город)

сша

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антон морозов, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире