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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210107/tramp-1592218907.html
Депутат Госдумы считает, что американцы не хотят расставаться с Трампом
Депутат Госдумы считает, что американцы не хотят расставаться с Трампом
Происходящее в США говорит о том, что избирательная кампания до сих пор вызывает вопросы легитимности, считает член комитета Госдумы по международным делам... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T11:26
2021-01-07T11:26
выборы президента сша — 2020
антон морозов
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Происходящее в США говорит о том, что избирательная кампания до сих пор вызывает вопросы легитимности, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.По мнению депутата, рост протестных настроений будет в дальнейшем дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в США и развивать демократические процессы.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
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антон морозов, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Депутат Госдумы считает, что американцы не хотят расставаться с Трампом

11:26 07.01.2021
 
© REUTERS / Mike TheilerАкция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© REUTERS / Mike Theiler
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Происходящее в США говорит о том, что избирательная кампания до сих пор вызывает вопросы легитимности, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
"То, что происходит в США, это действительно беспрецедентно, с 1814 году ни разу протестующие не врывались в здание Капитолия. И то, что народ так небезразлично относится к итогам выборов, говорит о том, что кампания была довольно шумной и вызывает до сих пор много вопросов в плане своей легитимности", - сказал Морозов РИА Новости.
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10:30Выборы президента США — 2020
Роухани заявил, что Трамп вверг США в беду
По мнению депутата, рост протестных настроений будет в дальнейшем дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в США и развивать демократические процессы.
"Люди устали от застоя, от одних и тех же лиц у власти, хотят обновления. И Трамп представлял собой такой неординарный вариант президента, люди не хотят с ним так просто расставаться", - добавил парламентарий.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
 
Выборы президента США — 2020Антон МорозовДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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